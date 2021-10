Leon Haslam (Honda) hatte in Portimão mehr verdient

Selten sah man beide Honda-Piloten an einem Superbike-Wochenende so konkurrenzfähig wie in Portimão. Wie sein Teamkollege hatte auch Leon Haslam den Speed fürs Podium – er bekam aber viel weniger.

Am Samstag war die Welt von Leon Haslam in Ordnung. In der Superpole stellte der Engländer die Honda CBR1000RR-R zum ersten Mal in der Superbike-WM 2021 in die erste Startreihe. Im ersten Lauf verpasste der Engländer das Podium als Fünfter nur um drei Sekunden.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Portimão © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Redding, Rea, Razgatlioglu, Locatelli © Gold & Goose Baz, Rinaldi, Van der Mark © Gold & Goose Redding, Rea, Razgatlioglu, Locatelli © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Baz und Bautista © Gold & Goose Redding, Rea, Razgatlioglu, Locatelli © Gold & Goose Rea gegen Razgatlioglu © Gold & Goose Laverty, Bassani, Mercado © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Rinaldi und Haslam © Gold & Goose Jonathan Rea gewinnt Lauf 2 in Portugal © Gold & Goose Sieger Jonathan Rea © Gold & Goose Redding, Rea, Baz Zurück Weiter

Als sich der Autodromo de Algarva am Sonntagvormittag nass präsentierte, witterte Haslam für das Superpole-Race seine Chance. Der 38-Jährige gilt als vorzüglicher Regenfahrer, doch die Gelegenheit nutzte BMW-Pilot Michael van der Mark zum Sieg – Haslam musste in Runde 1 einem gestürzten Piloten ausweichen und rutschte in Runde 8 auf Platz 4 liegend selbst aus. Eine Runde später lag der Honda-Pilot als Neunter erneut auf der Nase. Dann gab er das Rennen auf.



«Ich war sehr enttäuscht von dem Regenrennen», stöhnte Haslam. «Zuerst musste ich beim Sturz von Rinaldi neben die Strecke ausweichen. Danach hatte ich den Speed, um Zweiter zu werden, aber nur zwei Runden vor Schluss stürzte ich. Das war echt bitter. Ich denke, wir hatten das Podium verdient.»

Pech für Haslam: Weil er im Superpole-Race nicht ins Ziel kam, musste er den zweiten Lauf von Startplatz 11 in Angriff nehmen. Auf der nun trockenen Piste kam der Honda-Pilot nicht über Platz 8 hinaus.



«Ich hatte große Mühe, an Rinaldi vorbeizukommen. Danach war meine Pace wieder stark. Am Ende waren die Ergebnisse an diesem Wochenende nicht das, was wir verdient hätten», ärgerte sich Haslam, der das Meeting in Portimão dennoch in guter Erinnerung behalten wird. «An diesem Wochenende gab es einige positive Dinge, wie Platz 3 im Qualifying und dann im Trockenen konstant um den dritten Platz zu kämpfen.»

Ergebnis SuperbikeWM, Portimão, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Michael vd Mark BMW 2. Scott Redding Ducati + 5,330 sec 3. Loris Baz Ducati + 7,066 4. Andrea Locatelli Yamaha + 9,264 5. Alvaro Bautista Honda + 9,753 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 16,745 7. Axel Bassani Ducati + 19,047 8. Garrett Gerloff Yamaha + 19,115 9. Eugene Laverty BMW + 20,901 10. Isaac Vinales Kawasaki + 28,977 11. Leandro Mercado Honda + 31,057 12. Samuele Cavalieri Ducati + 38,997 13. Jonas Folger BMW + 41,330 14. Tito Rabat Kawasaki + 51,079 15. Gabriele Ruiu BMW + 55,894 16. Christophe Ponsson Yamaha + 56,194 17. Lachlan Epis Kawasaki > 1 min Out Leon Haslam Honda Out Kohta Nozane Yamaha Out Jonathan Rea Kawasaki Out Michael Rinaldi Ducati Out Loris Cresson Kawasaki

Ergebnis Superbike-WM, Portimão, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Scott Redding Ducati + 5,425 sec 3. Andrea Locatelli Yamaha + 12,289 4. Loris Baz Ducati + 12,300 5. Garrett Gerloff Yamaha + 13,956 6. Michael vd Mark BMW + 15,289 7. Michael Rinaldi Ducati + 20,639 8. Leon Haslam Honda + 20,933 9. Axel Bassani Ducati + 26,031 10. Eugene Laverty BMW + 26,276 11. Leandro Mercado Honda + 31,493 12. Isaac Vinales Kawasaki + 41,117 13. Kohta Nozane Yamaha + 42,583 14. Christophe Ponsson Yamaha + 48,074 15. Jonas Folger BMW + 51,009 16. Samuele Cavalieri Ducati + 57,467 Out Alvaro Bautista Honda Out Gabriele Ruiu BMW Out Toprak Razgatlioglu Yamaha Out Tito Rabat Kawasaki Out Lachlan Epis Kawasaki Out Loris Cresson Kawasaki