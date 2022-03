SBK-Test Misano, 12 Uhr: Philipp Öttl an der Spitze!

Von 10 bis 18 Uhr testen am Donnerstag erneut 19 Fahrer aus der Superbike- und Supersport-WM auf dem Misano World Circuit. Während Alvaro Bautista einen halben Tag pausiert, führt Philipp Öttl die Zeitenliste an.

Als Erster ging am Donnerstagmorgen Axel Bassani (Motocorsa Ducati) auf die Strecke, wenig später folgten Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) und Loris Baz (Bonovo action BMW). Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte Garrett Gerloff (GRT Yamaha) mit 1:34,518 min, womit der Texaner eine gute halbe Sekunde hinter der Mittwoch-Bestzeit (1:33,983 min) von Alvaro Bautista blieb.



Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde in Misano fuhr Michael Rinaldi 2021 auf Ducati in 1:34,356 min, den Pole-Rekord hält Jonathan Rea (2021, Kawasaki) mit 1:33,416 min.

Bis zur Mittagspause um 12 Uhr konnte sich Gerloff an der Spitze auf 1:34,321 min steigern, wurde dann aber von Öttl überrumpelt, der mit 1:34,214 min Platz 1 übernahm! Der in Salzburg lebende Bayer konnte sich gegenüber Mittwoch um 0,7 sec verbessern. Unklar ist, mit welchen Reifen die bisherigen Zeiten erzielt wurden.



Ducati-Star Bautista spart sich einen halben Testtag und wird erst am Nachmittag fahren.



Schnellster BMW-Pilot ist derzeit Scott Redding, der Engländer verliert mit 1:34,903 min knappe 7/10 sec auf Öttl und konnte sich gegenüber Mittwoch um 0,6 sec verbessern.

Bei den Supersport-Fahrern liegt Nicolo Bulega mit 1:37,356 min weit voraus. Der Italiener auf der Ducati 955 V2 bricht damit sämtliche Rekorde: Die schnellste Rennrunde in Misano fuhr 2018 Sandro Cortese (Yamaha) in 1:38,193 min, den Pole-Rekord hält Jules Cluzel (2015, MV Agusta) mit 1:37,482 min. Dem Österreicher Max Kofler, im Team CM Ducati unter Vertrag, fehlen derzeit 2,6 sec zur Spitze.

Zeiten Misano-Test, Donnerstag, Stand 12 Uhr:



Superbike:

1. Philipp Öttl (D), Ducati, 1:34,214 min

2. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:34,321

3. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:34,619

4. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:34,687

5. Scott Redding (GB), BMW, 1:34,903

6. Loris Baz (F), BMW, 1:35,044

7. Axel Bassani (I), Ducati, 1:35,123

8. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:35,635

9. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:35,638

10. Luca Bernardi (I), Ducati, 1:36,073

11. Chris Ponsson (F), Yamaha, 1:36,927

12. Alvaro Bautista (E), Ducati, keine Zeit



Supersport:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37,356 min

2. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:38,000

3. Niki Tuuli (FIN), MV Agusta, 1:38,275

4. Yari Montella (I), Kawasaki,1:38,389

5. Max Kofler (A), Ducati,1:40,014

6. Oli Bayliss (AUS), Ducati, 1:40,078

Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, ohne Transponder

Zeiten Misano-Test, Mittwoch (16. März):



Superbike:

1. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:33,983 min

2. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:34,376

3. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:34,461

4. Loris Baz (F), BMW, 1:34,917

5. Philipp Öttl (D), Ducati, 1:34,951

6. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:35,062

7. Axel Bassani (I), Ducati, 1:35,188

8. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:35,259

9. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:35,455

10. Scott Redding (GB), BMW, 1:35,592

11. Chris Ponsson (F), Yamaha, 1:35,812

12. Luca Bernardi (I), Ducati, 1:35,824



Supersport:

1. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:37,832 min

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37,972

3. Yari Montella (I), Kawasaki,1:39,214

4. Oli Bayliss (AUS), Ducati, 1:40,398

5. Max Kofler (A), Ducati,1:40,465

Niki Tuuli (FIN), MV Agusta, ohne Transponder

Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, ohne Transponder