Tom Sykes (Ducati) überzeugt bei Test in Snetterton

Superbike-WM-Star Tom Sykes wechselt 2022 wie Leon Haslam zu den British Superbikes und beim ersten offiziellen Test in Snetterton wussten beide gleich zu überzeugen. Sykes kratzte am Samstag an der Bestzeit.

Als Vorbereitung auf die neue Saison der Britischen Superbike Meisterschaft (BSB) fand an diesem Wochenende der erste Test auf der Rennstrecke von Snetterton statt. Auf der 4,7 km langen Rennstrecke geht im September das achte Rennwochenende über die Bühne. Neben den Stars der stark besetzten Serie und dem letztjährigen Champion Tarran Mackenzie (Yamaha) waren am Freitag und Samstag auch die ehemaligen Superbike-WM-Fahrer Tom Sykes und Leon Haslam dabei.

Während am Freitag BMW-Pilot Danny Buchan die Bestzeit fuhr, landete Leon Haslam mit seiner Kawasaki ZX-10R vom Team VisionTrack Kawasaki auf Platz 6. Der Engländer verlor knapp sechs Zehntel auf die schnellste Runde von Buchan. Auch Tom Sykes verlor etwa sechs Zehntel auf den Schnellsten, er fuhr bei seinem Ducati-Debüt in der BSB auf den neunten Platz.

Am zweiten Tag setzte O’Halloran die Bestmarke. Der australische Yamaha-Fahrer fuhr in seiner schnellsten Runde 0,5 Sekunden schneller als der aktuelle Rundenrekord auf der Piste. Überzeugend war die Leistung vom ehemaligen Superbike-Weltmeister Tom Sykes. Der 36-Jährige fuhr am Ende auf Platz 2 und verpasste die Bestzeit nur knapp. Insgesamt drehte Sykes an zwei Tagen 94 Runden.

Leon Haslam verlor am Samstag 1,2 Sekunden auf O’Halloran an der Spitze. Der 38-jährige Routinier und BSB-Champion von 2018 fuhr über zwei Tage verteilt 74 Runden auf dem spektakulären Kurs von Snetterton. Der Test geht am Sonntag zu Ende.

BSB-Kalender 2022

15. - 17. April – Silverstone National

30. April - 2. Mai – Oulton Park

20. - 22. Mai – Donington Park National

17. - 19. Juni – Knockhill

22. - 24. Juli – Brands Hatch GP

12. - 14. Aug. – Thruxton

27. - 29. Aug. – Cadwell Park

9. - 11. Sept. – Snetterton 300

23. - 25. Sept. – Oulton Park

30. Sept. - 2. Okt. – Donington Park GP

14. - 16. Okt. – Brands Hatch GP