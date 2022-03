Toprak – der hilfsbereite Kerl hinter dem Champion

Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu ist bodenständig wie eh und je: Der Yamaha-Star trainiert heute noch mit Nachwuchsfahrern und hat für diese auch immer ein offenes Ohr.

Es war eine schöne Szene in Montmelo, die über Weltmeister Toprak Razgatlioglu Bände spricht. Als wir uns nach den Testfahrten auf dem Circuit de Catalunya zum Gespräch trafen und gerade aus der Pata-Yamaha-Box kamen, lief uns Oliver König über den Weg. Der 20-Jährige aus Prag fährt dieses Jahr für das Team Orelac Kawasaki seine erste Saison in der Superbike-WM, natürlich blickt er zu Piloten wie Toprak auf. Oliver stellte sich höflich mit Handschlag vor, der Champion entgegnete, dass es ihn freue, ihn kennenzulernen.

Das war keine Plattitüde, Toprak ist so. Sie unterhielten sich zwei Minuten lang über die drei Kurven, die König Razgatlioglu während des Tests folgen konnte. «Du musst das Bike am Kurvenausgang früher aufrichten, damit du früher ans Gas kannst», riet ihm der 18-fache Laufsieger. «Ich weiß, dass der Wechsel von der 300er auf das Superbike sehr schwierig ist.»

Toprak trainiert in der Türkei selbst viel mit kleinen Bikes und misst sich dabei nicht nur mit seinem Mentor Kenan Sofuoglu, sondern auch mit aufstrebenden Talenten wie Can und Deniz Öncü sowie Bahattin Sofuoglu. Und Rodi Pak, der dieses Jahr als erster Türke als Stammfahrer an der Langstrecken-WM teilnimmt.

«Ich freue mich, wenn ich helfen kann», sagte Razgatlioglu gegenüber SPEEDWEEK.com. «Rodi ist kein schlechter Fahrer, er wird immer besser. Und er hat ein gutes Yamaha-Team hinter sich. Er kommt aus einer anderen Stadt, aber ab und zu trainieren wir zusammen. Mit der Supermoto-Maschine ist er bereits sehr schnell, mit der 250er braucht er noch mehr Zeit. Er kommt aus dem Motocross-Sport und war da auch sehr schnell. Er ist ein talentierter Motocross-Fahrer, hat sich jetzt aber für eine Karriere auf der Rundstrecke entschieden. Er ist erst 21 Jahre alt.»

Pak wurde in verschiedenen MX-Klassen zehnmal Türkischer Meister und brachte es bis zu Starts in der WM. Auf Asphalt fährt er seit 2016, dieses Jahr für das Team Pitlane Endurance JP3 Yamaha in der Superstock-Klasse der Endurance-WM.

Kalender Endurance-WM 2022:

16.04. Le Mans (Frankreich)

04.06. Spa-Francorchamps (Belgien)

07.08. Suzuka (Japan)

17.09. Bol d’Or (Frankreich)