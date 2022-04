Xavier Vierge stark: Aber Honda «eine Welt hinten»

Honda-Werksfahrer Xavier Vierge schaffte bei seiner Premiere in der Superbike-WM in Aragon in allen drei Rennen einstellige Ergebnisse und ist damit Gesamtsechster. Seine Voraussetzungen waren schwierig.

Der aus der Moto2-WM kommende Xavi Vierge bestritt am Wochenende seinen ersten Event in der Superbike-WM. Bei den Testfahrten in Barcelona knapp zwei Wochen zuvor hatte er sich eine Rippe gebrochen und musste sich durch den Aragon-Test plagen, der am Montag und Dienstag vor dem Rennwochenende stattfand.

Die Schmerzen wurden über die Tage zumindest nicht schlimmer, der Klassenneuling zeigte in Aragon vielversprechende Leistungen. Das Qualifying beendete er nur als 13., doch in den Rennen brauste Vierge auf die Plätze 7, 9 und 8. Damit liegt er in der Gesamtwertung mit 18 Punkten auf Position 6 – punktgleich mit seinem HRC-Teamkollegen Iker Lecuona, der Fünfter ist.

«Ich hatte vor dem Wochenende keine Ahnung, wo ich die Rennen beenden kann», erzählte Vierge beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Im ersten Rennen konzentrierte ich mich darauf ruhig zu bleiben, sanft zu fahren und ins Ziel zu kommen. Ich musste erst herausfinden, wie ich schnell fahren kann, ohne mich körperlich zu überanstrengen. Großer Dank gilt meinem Physiotherapeuten.»

Der Spanier war größter Profiteur des Sprintrennens am Sonntagmorgen und konnte mit Rang 9 seine Startposition um vier Plätze verbessern. Im zweiten Hauptrennen fuhr Vierge in einer Sechser-Gruppe, in welcher er hinter Loris Baz (Bonovo action BMW) und als Achter ins Ziel kam – knapp 25 sec hinter Sieger Alvaro Bautista (Ducati).

«Ich hatte nicht erwartet, dass ich alle drei Rennen durchfahren kann», hielt der 25-Jährige fest. «Das gelang mir und ich kam sogar auf guten Positionen ins Ziel. Wir haben im Winter viel alleine getestet, hatten aber die Pace. Das haben wir auch bei dem Test in Montmelo gezeigt, wo alle dabei waren. Okay, wir sind noch nicht bereit für Siege, aber wir machen Schritt für Schritt. Dann verletzte ich mich und mein einziges Ziel war auf einmal, so viele Runden wie möglich zu schaffen. Wo wir wirklich stehen, wissen wir noch nicht. Das sehen wir in Assen, wenn ich hoffentlich wieder 100-prozentig fit bin.»

In Aragon lag Ducati mit Bautista eindeutig voraus, Rea auf Kawasaki und Razgatlioglu auf Yamaha waren die Nummer 2 und 3. Honda nimmt unter den Herstellern nur Platz 4 ein, war aber besser als BMW.



«Unser Bike ist sehr schnell und wir sind stark auf der Bremse», lobte Vierge. «Perfekt ist das Motorrad nicht, denn 20 sec hinter dem Sieger zu liegen ist eine Welt. Es ist aber auch so, dass ich in meiner körperlichen Verfassung nichts dazu beitragen konnte, die Probleme auf dem Motorrad zu umfahren. Ich glaube, dass wir näher an der Spitze sind, als die Ergebnisse zeigen.»

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Alvaro Bautista Ducati + 0,090 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 5,416 4. Michael Rinaldi Ducati + 10,272 5. Andrea Locatelli Yamaha + 15,767 6. Iker Lecuona Honda + 18,760 7. Xavi Vierge Honda + 21,521 8. Ilya Mikhalchik BMW + 21,605 9. Garrett Gerloff Yamaha + 21,946 10. Eugene Laverty BMW + 25,346 11. Loris Baz BMW + 25,927 12. Luca Bernardi Ducati + 28,460 13. Philipp Öttl Ducati + 28,728 14. Lucas Mahias Kawasaki + 29,117 15. Scott Redding BMW + 29,637 16. Axel Bassani Ducati + 30,861 17. Roberto Tamburini Yamaha + 31,463 18. Kohta Nozane Yamaha + 33,158 19. Christophe Ponsson Yamaha + 53,223 20. Leandro Mercado Honda + 56,013 21. Hafizh Syahrin Honda + 58,036 22. Oliver König Kawasaki > 1 min 23. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Alex Lowes Kawasaki Out Gabriele Ruiu BMW

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,141 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,008 4. Michael Rinaldi Ducati + 6,067 5. Andrea Locatelli Yamaha + 7,532 6. Alex Lowes Kawasaki + 7,623 7. Axel Bassani Ducati + 8,801 8. Iker Lecuona Honda + 10,127 9. Xavi Vierge Honda + 11,414 10. Garrett Gerloff Yamaha + 11,476 11. Eugene Laverty BMW + 13,795 12. Scott Redding BMW + 15,408 13. Loris Baz BMW + 15,564 14. Lucas Mahias Kawasaki + 18,529 15. Roberto Tamburini Yamaha + 22,786 16. Philipp Öttl Ducati + 22,818 17. Luca Bernardi Ducati + 24,011 18. Kohta Nozane Yamaha + 25,367 19. Gabriele Ruiu BMW + 32,598 20. Leandro Mercado Honda + 32,661 21. Christophe Ponsson Yamaha + 35,858 22. Hafizh Syahrin Honda + 36,631 23. Oliver König Kawasaki + 37,920 24. Loris Cresson Kawasaki + 37,980 Out Ilya Mikhalchik BMW

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 4,393 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,223 4. Michael Rinaldi Ducati + 8,817 5. Alex Lowes Kawasaki + 12,247 6. Axel Bassani Ducati + 15,775 7. Loris Baz BMW + 23,925 8. Xavi Vierge Honda + 24,790 9. Garrett Gerloff Yamaha + 25,406 10. Iker Lecuona Honda + 25,570 11. Lucas Mahias Kawasaki + 27,641 12. Eugene Laverty BMW + 28,867 13. Philipp Öttl Ducati + 29,325 14. Roberto Tamburini Yamaha + 29,555 15. Iyla Mikhalchik BMW + 31,843 16. Luca Bernardi Ducati + 43,246 17. Gabriele Ruiu BMW + 45,734 18. Christophe Ponsson Yamaha + 46,349 19. Andrea Locatelli Yamaha + 55,354 20. Hafizh Syahrin Honda + 59,398 21. Leandro Mercado Honda > 1 min 22. Oliver König Kawasaki > 1 min 23. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Kohta Nozane Yamaha Out Scott Redding BMW