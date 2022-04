MIE Honda-Desaster: Zu spät, zu langsam, zu schlecht

Wie vor einem Jahr ist die MIE Honda auch bei Saisonbeginn der Superbike-WM 2022 nicht konkurrenzfähig. Das Meeting in Aragón verlief für den bedauernswerten Leandro Mercado leider genau so, wie es zu erwarten war.

Kein anderer Superbike-Teilnehmer hatte in der Vorbereitung auf die Superbike-WM 2022 so wenige Runden im Sattel seines Einsatzmotorrades verbracht wie Leandro Mercado.



Denn beim großen Wintertest in Barcelona hatte MIE Honda die diesjährige Fireblade noch nicht fertig und beim offiziellen Dorna-Test in Aragón verpasste der Argentinier nach einem Sturz einen halben Testtag und kam insgesamt mit nur 50 Test-Runden zum Saisonauftakt – zieht man Installationsrunden, In- und Outlaps ab, sind es noch einmal deutlich weniger.



Schon beim Test für den Superstock-1000-Champion von 2014 ernüchternd: Hinsichtlich Rundenzeiten und Top-Speed musste sich Mercado an Hinterbänklern wie Loris Cresson und Oliver König (beide Kawasaki) orientieren – was er fahrerisch sicher nicht müsste.

Am Rennwochenende sprang für den 30-Jährigen der enttäuschende 22 Startplatz und in den Rennen die frustrierenden Positionen 20, 20 und 21 heraus.



«Wir haben damit gerechnet, dass wir einen schwierigen Start haben werden. Man muss einfach einige Kilometer auf dem Buckel haben, doch wir haben mit unserer Vorbereitung auf die Meisterschaft ziemlich spät begonnen», sagte Mercado. «Dennoch habe ich ehrlich gesagt mehr erwartet, weil mein anfängliches Gefühl mit dem Motorrad beim Testen anders war, eher vielversprechender. Solche Rennen sind nicht das, was wir erwartet haben, besonders wenn man bedenkt, dass wir die letzte Saison im Aufwind beendet haben. Wir wollten hier mehr, aber wir müssen realistisch bleiben.»

Realistisch betrachtet sind die Probleme hausgemacht und erinnert an die Situation von vor einem Jahr, als sich MIE Honda nach dem Saisonauftakt zurückzog und drei Meetings verpasste, um die CBR1000RR-R konkurrenzfähig zu machen.



«Wir haben spät angefangen und es gibt eine Menge Dinge, die wir in Ordnung bringen müssen. Im Moment müssen wir uns auf unsere Arbeit konzentrieren, einige Kilometer zurücklegen und versuchen, nicht an die Rennergebnisse zu denken, sondern an der Verbesserung des Set-ups arbeiten», legte Mercado den Finger in die Wunde. «Natürlich kann ich nicht behaupten, dass ich mit der ersten Runde zufrieden bin, weil ich weiß, dass ich noch mehr erreichen kann. Und natürlich auch das Team, wenn man bedenkt, dass wir in der Rückrunde der vergangenen Saison nahe an die Top-10 herangekommen sind. Aber das ist jetzt die Situation: Wir sind spät gestartet und müssen jetzt die verlorene Zeit aufholen. In den nächsten zwei Wochen vor Assen wird das Team alle gesammelten Daten analysieren und dann starten wir in den Niederlanden, mit dem Ziel, viel besser abzuschneiden als in Aragón.»

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Alvaro Bautista Ducati + 0,090 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 5,416 4. Michael Rinaldi Ducati + 10,272 5. Andrea Locatelli Yamaha + 15,767 6. Iker Lecuona Honda + 18,760 7. Xavi Vierge Honda + 21,521 8. Ilya Mikhalchik BMW + 21,605 9. Garrett Gerloff Yamaha + 21,946 10. Eugene Laverty BMW + 25,346 11. Loris Baz BMW + 25,927 12. Luca Bernardi Ducati + 28,460 13. Philipp Öttl Ducati + 28,728 14. Lucas Mahias Kawasaki + 29,117 15. Scott Redding BMW + 29,637 16. Axel Bassani Ducati + 30,861 17. Roberto Tamburini Yamaha + 31,463 18. Kohta Nozane Yamaha + 33,158 19. Christophe Ponsson Yamaha + 53,223 20. Leandro Mercado Honda + 56,013 21. Hafizh Syahrin Honda + 58,036 22. Oliver König Kawasaki > 1 min 23. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Alex Lowes Kawasaki Out Gabriele Ruiu BMW

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,141 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,008 4. Michael Rinaldi Ducati + 6,067 5. Andrea Locatelli Yamaha + 7,532 6. Alex Lowes Kawasaki + 7,623 7. Axel Bassani Ducati + 8,801 8. Iker Lecuona Honda + 10,127 9. Xavi Vierge Honda + 11,414 10. Garrett Gerloff Yamaha + 11,476 11. Eugene Laverty BMW + 13,795 12. Scott Redding BMW + 15,408 13. Loris Baz BMW + 15,564 14. Lucas Mahias Kawasaki + 18,529 15. Roberto Tamburini Yamaha + 22,786 16. Philipp Öttl Ducati + 22,818 17. Luca Bernardi Ducati + 24,011 18. Kohta Nozane Yamaha + 25,367 19. Gabriele Ruiu BMW + 32,598 20. Leandro Mercado Honda + 32,661 21. Christophe Ponsson Yamaha + 35,858 22. Hafizh Syahrin Honda + 36,631 23. Oliver König Kawasaki + 37,920 24. Loris Cresson Kawasaki + 37,980 Out Ilya Mikhalchik BMW

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 4,393 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,223 4. Michael Rinaldi Ducati + 8,817 5. Alex Lowes Kawasaki + 12,247 6. Axel Bassani Ducati + 15,775 7. Loris Baz BMW + 23,925 8. Xavi Vierge Honda + 24,790 9. Garrett Gerloff Yamaha + 25,406 10. Iker Lecuona Honda + 25,570 11. Lucas Mahias Kawasaki + 27,641 12. Eugene Laverty BMW + 28,867 13. Philipp Öttl Ducati + 29,325 14. Roberto Tamburini Yamaha + 29,555 15. Iyla Mikhalchik BMW + 31,843 16. Luca Bernardi Ducati + 43,246 17. Gabriele Ruiu BMW + 45,734 18. Christophe Ponsson Yamaha + 46,349 19. Andrea Locatelli Yamaha + 55,354 20. Hafizh Syahrin Honda + 59,398 21. Leandro Mercado Honda > 1 min 22. Oliver König Kawasaki > 1 min 23. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Kohta Nozane Yamaha Out Scott Redding BMW