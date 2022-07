Wieder Arm-pump: Hält Iker Lecuona am Sonntag durch?

Honda-Pilot Iker Lecuona kämpfte am Samstag beim Superbike-WM-Lauf in Donington Park um Platz 7. Letztendlich erreichte der Spanier Platz 8, doch eine Sache beschäftigt ihn sehr: Arm-pump am rechten Arm.

In der Superpole am Samstag in Donington Park fuhr Iker Lecuona mit seiner Honda Fireblade zu Startplatz 7. Knapp eine Sekunde verlor der 22-Jährige auf die Pole-Zeit von Jonathan Rea (Kawasaki). Zum ersten Superbike-WM-Rennen am Nachmittag war die Ausgangslage also hervorragend. Doch der Spanier bekam es im Rennen über 23 Runden auf der vier Kilometer langen Strecke mit Arm-pump zu tun.

Platz 8 war am Ende das Ergebnis für den Honda-Werksfahrer. «Ein Tag mit zwei Seiten. Ich bin ganz zufrieden und möchte dem Team danken. Die Mechaniker haben nach einem Problem am Vortag großartig gearbeitet», lobte Lecuona seine Mannschaft. «Wir haben alles behoben und ein gutes Set-up für die Maschine gefunden. Dadurch konnte ich eine gute Runde im Qualifying fahren. Auch im Rennen hatte ich eine starke Pace.»

«Ich habe das Rennen gut von der sauberen Seite aufnehmen können. Anschließend war ich in der Lage, in den Top-5 zu fahren. Leider habe ich starke Probleme mit meinem rechten Arm. Ich leide das ganze Wochenende unter Arm pump», klagte er. «Ich war nicht sicher, ob ich das Rennen überhaupt zu Ende fahren könnte. Nach zehn Runden habe ich festgestellt, dass ich es kontrollieren kann. Ich habe also einfach versucht, die Ziellinie zu erreichen.»

Lecuona fügte abschließend hinzu: «Fast wäre ich Siebter geworden, doch Gerloff hat mich in der letzten Runde überholt. Ich konnte ihn nicht hinter mir halten, aber wir können mit dem Teamwork sehr zufrieden sein.»

Lecuonas Teamkollege Xavi Vierge kam bisher in Donington nicht so gut klar. Doch zumindest ist er mit dem Genesungsfortschritt seiner verletzten Hand zufrieden. «Wir haben uns im Qualifying gesteigert, aber nicht genug. Weil wir aus der sechsten Startreihe losfahren mussten, war das Rennen nicht sehr einfach», berichtete der Spanier.

«Dennoch habe ich in jeder Runde hart gekämpft, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Außerdem wollte ich so viel Erfahrung wie möglich für den Sonntag sammeln. Wir müssen uns darauf konzentrieren, mehr Grip am Hinterrad zu generieren. Ich bin froh zu sagen, dass es meiner Hand ganz ok geht nach der Verletzung», so Vierge.

Ergebnis Superbike-WM: Donington, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Jonathan Rea Kawasaki + 6,397 sec 3. Alex Lowes Kawasaki + 9,499 4. Scott Redding BMW + 11,515 5. Axel Bassani Ducati + 12,820 6. Michael Rinaldi Ducati + 14,482 7. Garrett Gerloff Yamaha + 17,127 8. Iker Lecuona Honda + 17,438 9. Loris Baz BMW + 24,903 10. Andrea Locatelli Yamaha + 28,498 11. Philipp Öttl Ducati + 31,467 12. Lucas Mahias Kawasaki + 33,514 13. Xavi Vierge Honda + 33,647 14. Tarran Mackenzie Yamaha + 34,870 15. Leon Haslam Kawasaki + 44,961 16. Ilya Mikhalchik BMW + 45,205 17. Hafizh Syahrin Honda + 52,808 18. Luca Bernardi Ducati + 53,315 19. Kohta Nozane Yamaha + 54,779 20. Eugene Laverty BMW + 55,987 21. Roberto Tamburini Yamaha + 56,072 22. Peter Hickman BMW > 1 min 23. Oliver König Kawasaki > 1 min RT Alvaro Bautista Ducati

RT Christophe Ponsson Yamaha

RT Leandro Mercado Honda