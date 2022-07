Countdown zur World Ducati Week: Wann was passiert

Das Race of Champions wird mit Spannung erwartet

Am Freitag beginnt in Misano die World Ducati Week 2022. Für Fans der Superbike-WM gibt es mindestens zwei wichtige Termine. Carl Fogarty und Troy Bayliss sind ebenso dabei wie WM-Leader Álvaro Bautista und Philipp Öttl.

Die World Ducati Week (WDW) findet alle zwei Jahre statt. Schauplatz der gigantischen Veranstaltung ist der Misano World Circuit, der am Wochenende von tausenden Ducati-Fans in Rot gefärbt sein wird. Ducati bietet den Besuchern vom 22. bis 24. Juli ein volles Programm, unter anderem bestehend aus Stunt-Shows, Simulatoren, Interviews und Diskussionen, Autogrammstunden, DJ und Musik-Shows, Ausstellungen und Probefahrten.

Natürlich dürfen Ducati-Stars der vergangenen Jahre ebenso nicht fehlen wie die aktuellen Piloten, die am Freitag Ehrenrunden auf der Rennstrecke drehen werden. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit den mehrfachen Superbike-Weltmeistern Carl Fogarty und Troy Bayliss, dazu prägende Fahrer wie Chaz Davies, Regis Laconi und Ruben Xaus.

Eine andere Art von Rennen findet am Freitag statt: Auf dem Ducati-E-Bike TK-01RRs werden neun Fahrer, darunter Troy und Oliver Bayliss, Carl Fogarty und Chaz Davies, in einem Off-Road-Wettbewerb gegeneinander antreten.

Highlight beim WDW 2022 ist das Race of Champions, dass am Samstag ab 15:40 Uhr stattfinden wird. An den Start gehen die besten Ducati-Piloten der Superbike-WM und MotoGP, ergänzt um Ducati-Testfahrer Michele Pirro sowie Danilo Petrucci aus der MotoAmerica, die auf identischen Panigale V4S gegeneinander antreten. Die Motorräder werden im Design der jeweiligen Einsatzmotorräder der Piloten lackiert sein.

Mit der V4S treten an:

Ducati Lenovo Team - Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team - Jack Miller

Ducati Lenovo Team - Michele Pirro

Gresini Racing - Enea Bastianini

Gresini Racing - Fabio di Giannantonio

Pramac Racing - Johann Zarco

Pramac Racing - Jorge Martin

VR46 Racing - Luca Marini

VR46 Racing - Marco Bezzecchi

Aruba.it Racing - Alvaro Bautista

Aruba.it Racing - Michael Rinaldi

Team Go Eleven - Philipp Öttl

Barni Spark Racing - Luca Bernardi

Motocorsa Racing - Axel Bassani

Warhorse HSBK Ducati - Danilo Petrucci

Weil Ducati seit 2022 mit der 955 V2 auch in der Supersport-WM vertreten ist, gibt es in diesem Jahr eine zweite Kategorie mit sechs Teilnehmern. Nicolò Bulega, der in der WM mit Abstand beste Ducati-Pilot, ist der Favorit. Mit dem Österreicher Max Kofler gibt es einen deutschsprachigen Teilnehmer.

Teilnehmer mit der V2:

Aruba.it Racing - Nicolò Bulega

Ducati Orelac - Raffaele De rosa

D34G Racing - Federico Fuligni

Barni Spark Racing - Oliver Bayliss

CM Racing - Maximilian Kofler

Althea Racing - Federico Caricasulo

Der vollständige Zeitplan der World Ducati Week 2022.