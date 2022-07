Most, FP3: Alvaro Bautista im Nassen in eigener Welt 30.07.2022 - 09:42 Von Ivo Schützbach

© donnyfoto.com Alvaro Bautista fuhr Bestzeit

21 der 25 Superbike-WM-Piloten gingen im dritten freien Training am Samstagmorgen in Most bei nassen Bedingungen auf die Strecke. Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) hinterließ als Vierter einen starken Eindruck.