Bautista über Rinaldi: «Eventuell kann er mir helfen»

Teamorder ist im Motorsport verpönt und teilweise sogar verboten. Dass Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi immer schneller wird, wertet dessen Aruba-Kollege, Superbike-WM-Leader Alvaro Bautista, als positiv.

Alvaro Bautista (Ducati), Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) sind in der Superbike-WM 2022 eine Klasse für sich. Von bislang 54 Podestplätzen in dieser Saison sackte das Trio 47 ein. Die restlichen sieben gingen an Andrea Locatelli (1), Michael Rinaldi (2), Scott Redding (2), Iker Lecuona (1) und Alex Lowes (1).

Bei den Testfahrten in Barcelona am vergangenen Wochenende überzeugte Rinaldi als Zweiter am ersten Tag, in der kombinierten Zeitenliste beider Tage wurde der 26-Jährige Fünfter. Rinaldi ist im Aufwärtstrend, für ihn geht es um WM-Rang 4 – er will Best of the Rest werden.



Idealerweise kann er Bautista im Titelkampf unterstützen, indem er Rea und Razgatlioglu Punkte wegnimmt, wie etwa mit seinen beiden dritten Plätzen in Misano.

«Seit dem Test in Misano hat Michael eine andere Einstellung», ist Bautista aufgefallen. «Er war damals sehr schnell, auch in den Rennen in Misano. In den Rennen in Donington war er auch nahe an mir dran und in Most in der Superpole sogar vor mir. Er hat ein gutes Gefühl für das Motorrad gefunden und ist jetzt immer vom Fleck weg schnell. Es ist wichtig für uns, dass auch er schnell ist. Eventuell kann er mir zukünftig helfen. Hinzu kommt, dass man mit zwei schnellen Fahrern das Motorrad besser entwickeln kann.»



Es könnte aber auch vorkommen, dass Rinaldi Bautista Punkte wegnimmt. «Wenn er mich schlägt, okay», grinste der WM-Leader im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Das bedeutet, dass man mit diesem Motorrad schneller fahren kann. Das wäre also auch ein gutes Zeichen.»

Kombinierte Zeiten SBK-Test Barcelona, 20./21. August:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:40,913 min

2. Iker Lecuona (E), Honda, 1:41,107

3. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:41,281

4. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:41,514

5. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:41,621

6. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:41,731

7. Xavi Vierge (E), Honda, 1:42,087

8. Loris Baz (F), BMW, 1:42,136

9. Scott Redding (GB), BMW, 1:42,165

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:42,358

11. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:42,858

12. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:43,367

13. Florian Marino (F), Kawasaki, 1:43,992

14. Tati Mercado (RA), Honda, 1:44,603

15. Oscar Gutierrez (E), Kawasaki, 1:44,688

16. Oliver König (CZ), Kawasaki, 1:44,809