Xavi Vierges schnelle Honda gegen Ducati chancenlos

Für Honda-Werksfahrer Xavi Vierge war die Rennstrecke San Juan Villicum Neuland. Er konnte sich in jeder Session steigern und in den Superbike-Rennen drei einstellige Ergebnisse einfahren.

HRC-Pilot Iker Lecuona wurde in Argentinien Vierter, Sechster und Siebter, Teamkollege Xavi Vierge Neunter, Achter und Sechster.



Während es für Lecuona im Verlauf des Wochenendes rückwärts ging, wurde Vierge immer besser.

«Das war eine harte Strecke für uns, im dritten und vierten Sektor habe ich viel verloren», stöhnte Vierge. «Das Team hat unglaubliche Arbeit geleistet und akribisch jeden Stein umgedreht. Deshalb konnte ich mich mit jedem Mal, wenn ich auf die Strecke fuhr, etwas verbessern. Ich qualifizierte mich nur für Startplatz 10, wenn man von so weit hinten kommt, werden die Dinge schwierig. Deshalb war es entscheidend, dass ich meine Startposition für das zweite Hauptrennen mit einem guten Ergebnis im Superpole-Race verbessere.»

Als Achter rückte Vierge eine Reihe nach vorne und fuhr zeitweise auf Platz 5. Ins Ziel kam er als Sechster – knapp vor Lecuona, aber 16,3 sec hinter Sieger Alvaro Bautista (Ducati).



«Wir hatten eine gute Strategie und den richtigen Hinterreifen gewählt», erzählte der Fahrer mit der Nummer 97. «Das half uns ergänzend zu einem guten Start. Ich fuhr an Rinaldi heran, kam aber nicht vorbei. In einigen Streckenteilen war ich schneller, in anderen er – es reichte nicht zum Überholen.»

Was Vierge aus Respekt vor Honda nicht sagte: Während er in den Kurven besser war, profitierte Rinaldi vom Speed seiner Ducati V4R auf der fast ein Kilometer langen Gegengerade im Autodromo Villicum. Ein Problem, dass momentan alle im Vergleich mit den Raketen aus Borgo Panigale haben. Dabei verfügt die Honda bereits über einen hervorragenden Motor.



Mit seinen 19 Punkten aus Argentinien hält Vierge jetzt bei 134, was Gesamtrang 10 bedeutet.