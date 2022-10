Toprak Razgatlioglu: «Keine Motivation nach Sturz»

Als Toprak Razgatlioglu im ersten Lauf der Superbike-WM 2022 in Argentinien stürzte, war der Yamaha-Star am Boden zerstört. Wie der aktuelle Weltmeister seine Motivation wiederfand.

Toprak Razgatlioglu wusste in dem Moment, als er im ersten Rennen auf dem Circuito San Juan Villicum stürzte, sofort, was dies für seine Chancen in der Meisterschaft bedeutet. Denn WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati) baute seinen Vorsprung auf den Yamaha-Piloten mit einem Schlag um 25 Punkte aus und geht mit beruhigenden Polster von 82 Punkten auf den Türken in die beiden letzten Saisonmeetings. Beendet der Spanier das Meeting in Indonesien auf dem Mandalika Street Circuit am 12./13. November mit mehr als 62 Punkten Vorsprung, steht er vorzeitig als Weltmeister der Superbike-WM 2022 fest.

Der Yamaha-Pilot ging zwar auch in Assen/Lauf 2 und in Misano/Lauf 1 leer aus, doch in den Niederlanden wurde er von Jonathan Rea (Kawasaki) gerammt und in Italien rollte er mit einem Defekt aus. Der Ausrutscher in Argentinien war der erste selbst verschuldete in dieser Saison.

Vorwürfe seines Yamaha-Teams musste er sich nicht anhören. «Mein Team glaubt immer an mich. Meine Motivation war nach dem Sturz im Keller. Aber es wird nie schlechtgeredet, sie sagen mir nur, dass sie an mich glauben», erzählte der 25-Jährige SPEEDWEEK.com. «Das tut gut, auch wenn es für mich nicht leicht ist. Es war mein erster Fehler in einem Rennen seit zwei Jahren – ich glaube zuletzt war ich in Portimão 2020 gestürzt. So hilft mir mein Team, motiviert zu bleiben.»

Und das zeigte Razgatlioglu im Superpole-Race am Sonntag, als er sich wie ein Löwe kämpfend gegen Bautista durchsetzte und den Sieg einfuhr. Im zweiten Rennen reichte es hinter dem Ducati-Piloten zum zweiten Platz. «Nach meinem ersten Rennsturz in dieser Saison war ich stinksauer, aber wir haben am Sonntag zusammen eine starke Antwort gegeben», hielt Razgatlioglu fest. «Das Team hat hervorragend gearbeitet und ich machte einen Reset. Sonntagfrüh dachte ich nur daran, dass ich einen Sieg brauche.»