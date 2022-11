Toprak: «Vielleicht denkt Bautista, ich fürchte mich»

Die Gegner sind sich einig: Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu ist der Favorit für die Superbike-WM-Läufe auf der indonesischen Insel Lombok. Und das, obwohl der Champion am Freitag «nur» Zweiter wurde.

WM-Leader Alvaro Bautista beendete den Trainings-Freitag auf dem Mandalika Circuit als deutlich Schnellster und blieb 0,462 sec vor dem Zweiten Toprak Razgatlioglu. Doch der Spanier fuhr nur eine Fabelrunde, während der Titelverteidiger in seiner Rennsimulation über 20 Runden konstant glänzte.

«In den ersten Runden am Morgen fühlte ich mich, als würde ich auf Kenans Strecke fahren», spielte Razgatlioglu auf den wenigen Grip und die verschmutzte Fahrbahn an. «Wenn du solche Bedingungen gewöhnt bist, dann fängst du langsam an und wirst immer besser. So gehe ich solche Situationen immer an, ich habe auch nur einen Hinterreifen verwendet.»

Razgatlioglu war Schnellster im FP1, im FP2 konzentrierte er sich auf einen Long-run.



«Eigentlich war der Plan, dass ich 14 oder 15 Runden fahre», erzählte der 29-fache Laufsieger. «Phil Marron zeigte mir aber keine Boxentafel. Ich fragte mich die ganze Zeit, wann die 15 Runden endlich zu Ende sind. Ich dachte mir schon, dass es mir vielleicht zu heiß ist und ich deswegen nicht mehr durchblicke. In der Box habe ich ihn dann gefragt, wie viele Runden ich fuhr. Er sagte mir 20 – und meinte, dass er mir die Boxentafel nicht gezeigt habe, weil es so heiß war. Letztlich war das gut so, selbst in meiner letzten Runde gelang mir noch eine sehr gute Zeit.»

Toprak will sich nicht in die Favoritenrolle drängen lassen. «Rennen sind immer etwas anderes», hielt er fest. «Alvaro war auch sehr schnell – wenn auch nur über eine Runde. Aber er ist in Rennen normal immer schnell, Johnny Rea ebenfalls. Ich gehe nicht davon aus, dass ich schnell bin und vorneweg fahre, so denke ich nie. Ich versuche, für den Kampf bereit zu sein.»

Zahlreiche Fahrer kritisierten, dass die Ideallinie sehr schmal sei, Bautista sprach von «60 Zentimetern».



«Hat er das nachgemessen», grinste Toprak im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Wie kommt er darauf? Okay, es stimmt, dass Überholen nicht einfach wird, weil es nur die eine Linie gibt. Aber für mich stellt das in den Rennen kein Problem dar. Ich fürchte mich nicht – auch wenn er das vielleicht denkt. Denken kann man hier nach 13 Runden eh nicht mehr viel, weil es so heiß ist. Abseits der Ideallinie ist es sehr schmutzig, wirklich sehr schlecht. Ich habe mich dort nicht versucht. Aber jedes Mal, wenn dort einer fuhr, wurden anschließend gelbe Flaggen gezeigt.»



Der Hinweis, dass ein Fahrer gestürzt ist.