Michael Rinaldi (3.): «Titel nicht aufs Spiel setzen»

Ducati-Werksfahrer Michael Ruben Rinaldi erlebte einen guten Trainingstag beim Superbike-WM-Meeting auf Lombok. Der Italiener fuhr auf Platz 3 und erklärte, dass er in den Rennen frei fahren kann.

Alvaro Bautista kann beim vorletzten Superbike-WM-Wochenende in Mandalika bereits vorzeitig den Titel gewinnen. Dafür muss der Spanier nur mit einem Vorsprung von 62 Zählern aus dem letzten Rennen am Sonntag gehen, aktuell hat Toprak Razgatlioglu (Yamaha) auf Platz 2 einen Rückstand von 82 WM-Punkten.

Bautistas Aruba-Ducati-Teamkollege Michael Ruben Rinaldi kam am Freitag auf dem 4,301 km langen Kurs bei bis zu 40 Grad Hitze auf Platz 3. Doch wie wird er sich in den Rennen verhalten, sollte er vor dem WM-Führenden liegen? «Alvaro ist in diesem Jahr sehr schnell, er war überall vorne. Auch an diesem Tag war er schneller als ich und seine Pace ist stark. Wir werden sehen, wie es im Rennen aussieht, aber wenn ich im Rennen vorne sein sollte, gibt es keine Order, um ihn vorbeizulassen», stellte Rinaldi klar. «Natürlich werde ich im Rennen keine dummen Manöver setzen, denn es gibt etwas Wichtigeres für Ducati als ein Einzelergebnis von mir. Ich war bereits auf dem Podium und habe Siege in der Superbike-WM, also werde ich nicht den Titel für Aruba aufs Spiel setzen, um zu gewinnen.»

Wie lief der erste Tag in Indonesien? «Es war ein besserer Freitag im Vergleich zu Argentinien, wo ich Zwölfter war. Ich habe das nicht erwartet, weil ich im letzten Jahr hier Schwierigkeiten hatte. Ich bin glücklich über Platz 3, aber wir wissen, dass die Top-3-Fahrer Johnny, Toprak und Alvaro den Unterschied machen», so der WM-Vierte. «Besonders Toprak sticht heraus, er ist in jeder Runde viel schneller als Alvaro als zweiter Mann. Er ist bei Weitem der Siegfavorit.»

«Wir müssen uns etwas verbessern, um für das Podium zu kämpfen. Wir sind nicht weit entfernt, aber so schnell in jeder Runde bei diesen zermürbenden Bedingungen zu fahren, dafür musst du perfekt sein. Wenn du einige Fehler einbaust, kostet dich das viel Zeit und der Podestplatz ist weg», weiß Rinaldi. «Unser Fokus liegt darauf, ein Set-up zu finden, dass es uns ermöglicht, einfacher zu fahren.»

Was machte es so schwierig am Freitag? «Der Asphalt ist neu und die Gegebenheiten ändern sich während eines Tages sehr, dadurch musst du dich immer wieder anpassen. Du wirst niemals das perfekte Motorrad für das Rennen bekommen, auch die Reifen geben uns ein anderes Gefühl als sonst», betonte der 26-Jährige. «Der SCX hat keine gute Performance, auch als er noch ganz frisch war. Außerdem ist die Haltbarkeit nicht gut. Ich habe dann die harte Mischung probiert und ich war viel schneller. Das ist komisch.»