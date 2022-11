Ist Honda näher dran? Xavi Vierge (8.) verunsichert

Honda erlebte keinen einfachen Freitag auf Lombok, denn ein besorgniserregender Sturz von Iker Lecuona und eine schmutzige Fahrbahn machten es dem Superbike-WM-Team nicht einfach. Xavi Vierge wurde Achter.

Xavi Vierge beendete den ersten Tag beim Superbike-WM-Meeting in Mandalika auf Platz 8 als bester Honda-Fahrer. Der Spanier, für den die GP-Strecke in Indonesien Neuland ist, kämpfte mit den schwierigen Streckenbedingungen und konnte deshalb auch kein Fazit der Änderungen an der Honda ziehen.

Seit dem Rennen in Portimão gehört Honda zu den Herstellern, die ihre Super Concession Parts einsetzen dürfen. Deshalb arbeitete das Team verstärkt am Chassis. Lenkkopfwinkel, Position des Lenkkopfes und die Position des Schwingendrehpunkts wurden verändert und angepasst.

«Es ist keine große Veränderung, aber wie es Leon [Camier] schon sagte, wir können ein bisschen mit den Einstellungen am Bike spielen. Dadurch haben wir mehr Grip und ein besseres Turning erhalten», berichtete Vierge am Freitag im Interview mit SPEEDWEEK.com. «Natürlich kommen wir immer näher an die Spitze heran, diese Veränderung wird uns einen weiteren kleinen Schritt voranbringen.»

Doch Vierge betonte auch, dass ein Resümee nach dem ersten Tag in Indonesien kaum möglich ist. «Es war ein sehr schwieriger Tag, um die Dinge zu verstehen. FP1 fühlte sich an, als würden wir im Nassen fahren, am Nachmittag wurde es besser, aber nur in einem kleinen Bereich. Sobald du die Ideallinie verlassen hast, war es wirklich unvorhersehbar», schilderte der Honda-Werksfahrer. «Bei diesen Bedingungen Probleme zu lösen oder etwas Spezielles am Bike zu testen ist schwierig, weil du nie weißt, ob die Strecke einfach besser wird oder das Bike sich verbessert hat.»

«Es sind nicht die idealen Bedingungen, um neue Dinge auszuprobieren. Besonders für uns, mit dieser neuen Strecke, mit diesen Veränderungen am Bike», so der 25-Jährige. «Von Runde zu Runde wurde die Strecke besser. Man sieht es daran: Der letzte Fahrer, der einen frischen Reifen aufgezogen hat, war am Ende vorne.»

Wie sieht Vierge das Kräfteverhältnis an diesem Wochenende? «Wie immer sind die drei vorne etwas weiter weg, aber die restlichen Fahrer sind alle sehr nah zusammen. Obwohl wir nicht das perfekte Gefühl mit dem Bike haben, sind wir nicht weit weg. Deshalb ist es ein positiver Tag, wenn er auch nicht einfach war», so der ehemalige Moto2-GP-Fahrer.