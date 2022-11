Andrea Locatelli gibt zu: «War schwerer als gedacht»

Yamaha-Fahrer Andrea Locatelli fuhr am Samstag beim ersten Superbike-WM-Rennen in Mandalika auf Platz 4. Auch am Sonntag gelang ihm ein vierter Platz, dazu Rang 3 im Sprint. Ein starker Aufwärtstrend des Italieners.

Andrea Locatelli (Yamaha) zeigte am Sonntag bei den beiden Rennen auf Lombok starke Leistungen und begeisternde Kämpfe. Am Ende verlor er im Sprintrennen nur 1,8 Sekunden auf seinen Teamkollegen Toprak Razgatlioglu, der den Lauf gewann. Auch im Hauptrennen am Sonntagnachmittag verlor er nur sieben Sekunden auf den Sieger.

«Generell war es ein großartiges Wochenende. Wir haben gut begonnen, einige Dinge gefunden und viel gelernt, nachdem wir einige schwierige Wochenenden hatten», erklärte Locatelli im Interview. «Der Rhythmus und das Gefühl mit dem Bike waren bereits am Freitag wirklich stark. Das hat uns geholfen, weiter vorne zu landen.»

«Am Sonntag habe ich ein sehr gutes Superpole-Rennen absolviert, ich war sehr nah am Sieger dran und konnte das Podium herausholen. Am Nachmittag habe ich leider Fehler gemacht und dadurch die Möglichkeit verloren, der Spitzengruppe zu folgen. Am Ende wurden wir Vierter und ich bin glücklich mit diesem Wochenende», stellte der Yamaha-Pilot klar.

Du hattest einen guten Kampf mit Axel Bassani (Ducati), konntest du das Rennen genießen, auch wenn die Strecke weiterhin nicht im besten Zustand war? «Es war ein schöner Kampf, besonders auf dieser Strecke ist es sehr schwierig zu überholen, weil es sehr schmutzig auf der Strecke ist. Du bist dir also niemals sicher, ob es funktioniert», antwortete Locatelli. «Aber es war am Sonntag bereits viel besser als die Tage zuvor. Vorher war es ein halber Meter Ideallinie, im zweiten Rennen war es deutlich besser.»

«Nach vielen Monaten ohne gute Ergebnisse kommen wir sehr motiviert zum Finale auf Phillip Island. Wir freuen uns darauf und ich konzentriere mich darauf, jedes Wochenende bestmöglich vorzubereiten und mein Bestes zu geben.»

Für nächstes Jahr muss es doch das Ziel sein, konstant an der Spitze zu fahren, oder? «Es war schon in diesem Jahr mein Ziel, leider war es schwerer als gedacht. Auch weil alle Fahrer und die Bikes sich weiterentwickelt haben und wir dadurch die Lücke nicht schließen konnten», ärgerte sich der WM-Fünfte. «Letztes Jahr war meine erste Superbike-WM-Saison und als wir diese Saison begonnen hatten, war der Rhythmus überall eine Sekunde schneller. Wir müssen jetzt beim Finale so weiter machen, damit wir die neue Saison bestmöglich vorbereiten können.»