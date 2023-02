Philipp Öttl (Ducati): «Nicht mehr viel drin gewesen» 01.02.2023 - 19:27 Von Jordi Gutiérrez

© GeeBee Images Philipp Öttl kämpft noch mit der Umstellung auf die neue Panigale V4R

Philipp Öttl konnte beim Superbike-Test in Portimão einen Schritt nach vorne machen, jedoch kennt der Bayer aus dem Team Go Eleven Ducati nun auch die Baustellen vor dem Saisonstart in Australien.