Garrett Gerloff (BMW): «Mehr Positives als Negatives»

Garrett Gerloff machte beim Vorsaisontest in Australien gute Fortschritte. Dennoch stapelte der Bonovo action BMW-Neuzugang für den Saisonauftakt in Phillip Island tief.

«Das war der letzte Test, bevor 2023 offiziell beginnt. Wir hatten drei von vier guten Sessions hier», fasste Garrett Gerloff am Ende des zweitägigen Tests in Phillip Island zusammen. Nach drei Jahren im GRT Yamaha Team wechselt der US-Amerikaner in dieser Saison ins deutsche Bonovo action BMW Team. Den ersten Tag in Australien hatte der 27-jährige Texaner überraschend als bester BMW-Pilot auf Rang 8 abgeschlossen.

«Ich habe das Gefühl, dass wir große Fortschritte gemacht und an den vergangenen beiden Tagen viele Informationen gesammelt haben», bestätigte Gerloff. Jedoch bemerkte er in Hinblick auf den Abschluss des zweiten Tages: «Nur in der letzten Session hatten wir Schwierigkeiten.» Im kombinierten Zeitentableau landete er mit seiner M1000RR auf Gesamtrang 13 und damit einen Platz hinter dem besten BMW-Fahrer Michael van der Mark. Mit seiner Zeit von 1:31,390 min verlor Gerloff 1,118 sec auf die Bestzeit des Trainingsschnellsten Alvaro Bautista (Ducati).

Dennoch blickt der BMW-Pilot, der zuvor lediglich drei Mal im Dezember und Januar auf seinem neuen Bike gesessen hatte, zuversichtlich auf den anstehenden Saisonstart in Phillip Island: «Allgemein denke ich aber, dass wir wissen, was wir für das kommende Wochenende brauchen. Das Motorrad fühlt sich gut an, und ich weiß, dass wir noch weitere Fortschritte erzielen können. Es gab mehr Positives als Negatives, und das ist alles, was zählt. Für die ersten beiden Events wünsche ich mir einfach, dass alles gut funktioniert.»

© Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi Zurück Weiter

Seine Ziele hat die Startnummer 31 bereits genau definiert: «Ich denke, zu diesem Zeitpunkt wären die Top-10 ein wirklich gutes Ergebnis. Ich möchte entweder nah an der besten BMW dran oder die beste BMW sein. Ich denke, das ist das Hauptziel. Insgesamt möchte ich natürlich in die Top-10 und hoffentlich gelingt es uns, das Bike für die ersten Rennen so vorzubereiten, dass uns das gelingt.»