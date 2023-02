Tom Sykes (Kawasaki): «Wurde in den Arsch gebissen»

Den zweitägigen Superbike-Test in Australien beendete Tom Sykes aus dem Team Kawasaki Puccetti als 19. unter 22 Fahrern. Droht dem Weltmeister von 2013 beim Saisonauftakt am kommenden Wochenende ein Debakel?

Nach den Wintertests in Europa waren einige Beobachter im SBK-Paddock der Überzeugung, Tom Sykes würde bluffen, soweit lag er mit der Kawasaki des Puccetti-Teams zurück.



Sicher, der Weltmeister von 2013 ist bekannt dafür, sehr methodisch zu arbeiten und das Motorrad Stück für Stück an seinen einzigartigen und extremen Fahrstil anzupassen. Doch nach dem viertletzten Platz in den Testfahrten zu Wochenbeginn auf Phillip Island, nur der 20-jährige Oliver König sowie die Petronas-MIE-Honda-Fahrer Hafizh Syahrin und Eric Granado waren langsamer, ist nicht zu erwarten, dass Sykes beim WM-Auftakt am Wochenende plötzlich in die Top-6 braust.

Seiner Kawasaki ZX-10RR fehlen zirka 10 km/h Topspeed zu den Werksfahrern Jonathan Rea und Alex Lowes. Zu den schnellen Honda, Ducati und BMW ist der Rückstand noch größer.

«Ich werde jetzt nicht die Ausdrücke benutzen, die ich in der Box verwendet habe», sagte Sykes beim Treffen mit SPEEDWEEK.com im Fahrerlager des Phillip Island Circuits. «Denn ich gehe professionell damit um. Eine der anderen Kawasaki überholte mich auf der Geraden als würde ich… – leiden. Interessant ist: Im dritten Sektor, wo es weniger auf die Beschleunigung ankommt, fahre ich die gleichen Zeiten wie Jonathan und Alex. In den anderen drei Sektoren, wo es wichtig ist, dass du schnell aus den Kurven herauskommst, verliere ich jedes Mal 0,4 sec auf Jonathan. Ich bin realistisch und muss einen kühlen Kopf bewahren – man kann nur mit einem gewissen Speed um Kurven fahren.»

Sykes stürzte eine Stunde vor Testende am Dienstagnachmittag, seine ZX-10RR erlitt dabei einen Totalschaden. «Jetzt haben wir das Motorrad so aufgebaut, wie wir es für Freitag ohnehin haben wollten», erzählte der Engländer. «Damit dürfte unsere Performance besser sein. Mich hat überrascht, wieviel Topspeed fehlt. Ich kann das nicht ändern, also grüble ich deswegen auch nicht. Ich bin hier schon früher ein Motorrad mit zu wenig Leistung gefahren, das macht einen gewaltigen Unterschied aus.»

«Dass ich im Test soweit zurücklag, hatte mit dem Motor zu tun», ergänzte der 37-Jährige. «Ich bin aber auch wenig mit neuen Reifen gefahren, meistens fuhr ich mit Reifen, die mindestens 15 Runden alt waren. Freitagabend werden wir eher wissen, wo ich wirklich stehe. Ich weiß, wie schnell ich fahren kann und wie ich in eine Kurve einbiege. Es ist schade, dass das momentan nicht möglich ist. Ich versuchte es einmal und wurde in den Arsch gebissen. Es ist offensichtlich, dass wir einige Arbeit zu erledigen haben, das Puccetti Racing Team weiß das.»

«In Jerez und Portimao hat Tom sehr viele Dinge getestet, so arbeitet er», schilderte Sykes’ Teamchef Manuel Puccetti. «Er war auch während der zwei Tage hier nicht sehr schnell. Ich habe ihn gefragt, ob ich mir Sorgen machen muss. Er meinte, dass es wichtig wäre, am Samstag während des Rennwochenendes eine gute Rundenzeit zu fahren, nicht während der Tests.»

Was sagt Puccetti zum großen Topspeed-Nachteil seines Motorrads? «Wir haben schon letztes Jahr mit Mahias 10 km/h auf Lowes und 15 auf Johnny verloren», räumte der Italiener ein. «Jetzt fehlen uns knapp 10 zu Johnny, wir sind etwas näher herangekommen. Wir bekommen den Zylinderkopf und die Nockenwelle von Kawasaki Japan, unsere Motoren werden aber von unserem Tuner Corradini vorbereitet. Am Dienstag fuhren wir zum ersten Mal mit den variablen Einlasstrichtern, hatten aber ähnliche Probleme wie das Werksteam. Kawasaki hat den ganzen Winter an diesem System gearbeitet. Tom sagt, das System wäre gut. Es bringt nicht mehr Power, die Leistungsentfaltung ist damit aber linearer und die Beschleunigung dadurch etwas besser. Kawasaki hilft uns bei der Einstellung.»