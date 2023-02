Jonathan Rea: «… dann sind wir wieder vorne dabei»

Kawasaki-Star Jonathan Rea hat den fünften Platz am ersten Superbike-Trainingstag in Phillip Island dem kühleren Wetter am Vormittag zu verdanken. Bei höheren Temperaturen am Nachmittag fehlte der Grip.

Im zweiten freien Training fiel der sechsfache Weltmeister Johnny Rea auf Platz 14 zurück und war 1,5 Sekunden langsamer als Favorit Alvaro Bautista auf der Werks-Ducati.

«Am Vormittag fühlte sich das Motorrad gut an, so als könnte ich in den Rennen um die Podestplätze kämpfen. Doch am Nachmittag war die Strecke wärmer, und von der ersten Runde an fehlte mir Grip. Ich hatte null Traktion am Hinterrad», schilderte der Nordire. «Unsere Strategie ist, dass wir für die Rennen stets genügend Reifen zur Verfügung haben, auch für den Fall der Fälle, zum Beispiel einen Neustart nach einem Abbruch. Doch wir hatten keine zusätzlichen Reifen, die uns vielleicht hätten helfen können. Wir konnten einfach keinen Grip am Hinterrad erzeugen, das Rad drehte durch, auch wenn ich vergleichsweise sanft mit dem Gasgriff umging.»

Dass die Kawasaki auf der äußersten Reifenflanke nicht so viel Grip aufbaut wie die Motorräder der Konkurrenz, ist kein Geheimnis. «Wir müssen eine Abstimmung finden, mit der das Motorrad auf natürliche Weise durch die Kurve fährt. Wenn ich einbiege, muss das Bike einem Radius folgen, ohne dass ich mit dem Hinterrad lenken und diese Spur ständig korrigieren muss», forderte Rea.



Die Suche nach Seitengrip und nach besserem Einlenkverhalten sei die Priorität für Samstag, fügte Rea hinzu, denn nur so könne man sich unnötigen Reifenverschleiß ersparen. «Wir sind nicht weit weg. Es macht keinen Sinn, dass wir nach den konkurrenzfähigen Zeiten bei den Tests und am Freitagmorgen plötzlich im Hinterfeld gelandet sind. Für Samstag werden wir alle Details unter die Lupe nehmen und einen neuen Plan aushecken, dann sind wir wieder vorne dabei!»