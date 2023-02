Aegerter: «Konnte zeigen, dass ich sehr schnell bin»

Von Himmelhoch jauchzend bis vom Teamkollege abgeschossen war für Dominique Aegerter an seinem ersten Wochenende in der Superbike-WM alles dabei. «Ich nehme die Höhepunkte mit», sagte er in Australien.

Mit seinem dritten Platz im Qualifying rief Dominique Aegerter nicht nur bei Yamaha Staunen hervor. Jedem war klar, dass ein zweifacher Supersport-Weltmeister etwas auf dem Kasten hat; aber dass er bei seinem Debüt in der Superbike-Klasse gleich so einschlägt, haben nur wenige erwartet.

Im verregneten ersten Hauptrennen am Samstag wurde Aegerter mangels Erfahrung mit Regenreifen 13.



Im Sprintrennen am Sonntag fuhr er in der sieben Mann starken Gruppe, die um Platz 3 kämpfte, als er in der sechsten Runde auf Platz 5 liegend in Miller-Corner von seinem GRT-Yamaha-Teamkollegen Remy Gardner abgeschossen wurde.

«Das kümmert mich nicht, ich habe es bereits vergessen», sagte der Berner gegenüber SPEEDWEEK.com. «Ich schickte in der ersten Runde Rea in Kurve 10 etwas nach außen. Das kann passieren, das ist eine sehr schwierige Kurve. Am Morgen im Warm-up krachte Toprak ziemlich heftig in mich rein. Remy tat das ja nicht mit Absicht. Wir hätten ein perfekte Team-Finish haben können, beide in den Top-5.»

Weil die Top-9 dieses Laufs die ersten drei Startreihen für das zweite Hauptrennen bilden, stand Aegerter nur als Zehnter auf dem Grid. In diesem Lauf wurde er starker Siebter, wobei Alex Lowes und Razgatlioglu vor ihm liegend stürzten.

Aegerter fuhr in der Gruppe, die von Platz 4 bis 10 reichte, im Ziel fehlten ihm 14,316 sec auf den überragenden Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati), der alle drei Rennen in Australien gewann.

«Ich hatte nur in den Kurven 4 und 10 die Chance zu überholen», schilderte Domi. «Habe ich in Kurve 10 überholt, konterten sie auf der folgenden Geraden. Also musste ich mein Bestes geben, um sie in Kurve 4 zu packen. Und dann eine kleine Lücke rausfahren, damit sie mich auf der Geraden nicht mehr bekamen.»

Zusammenfassend meinte der Schweizer zu seinem Wochenende: «Es war sehr emotional mit Höhepunkten. Diese nehme ich mit. Ich fahre gegen die Besten der Welt in der höchsten Kategorie, einige von ihnen sind sehr erfahren. Ich konnte zeigen, dass ich sehr, sehr schnell bin. Für ein paar Sekunden lag ich in der Superpole auf Platz 1. Und im Sprintrennen fuhr ich die schnellste Runde. Und ich konnte dreimal Rea überholen, das war speziell.»