Warum Axel Bassani (Ducati) erst im Rennen aufblüht

Beim Saisonauftakt der Superbike-WM 2023 bestätigte sich Axel Bassani (Ducati) wie in den vergangenen beiden Jahren als bester unabhängiger Pilot.

Mit den Positionen 5, 9 und 4 war Axel Bassani auf Phillip Island einmal mehr der beste Kundenpilot, was er bereits 2021 und 2022 war. Der Motocorsa-Ducati-Pilot belegt damit in der Gesamtwertung den fünften Platz, vor ihm nur die Werksfahrer Álvaro Bautista und Michael Rinaldi (beide Ducati), Andrea Locatelli (Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki).

Schüchtern ist und braucht der Italiener angesichts seiner Leistung nicht mehr zu sein. Selbstbewusst sieht er seine Zukunft in einem Werksteam, am liebsten bei Aruba.it Ducati.

Erstaunlich: Am Freitag belegte der 23-Jährige nur Platz 17, auch als 14. der Superpole deutete sich seine starke Performance nicht an. «In den Trainings will ich nur das Bike verstehen lernen, aber die Rennen liebe ich. Schon als Kind war ich so. Ich muss das ändern und schon die Trainings wie ein Rennen anzugehen, was mir aber nicht leicht fällt. Will ich aufs Podium fahren, muss ich das tun», erklärte Bassani im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Dafür müssen wir auch in der Superpole besser werden, in der ich mich schwertue. Ich bekomme keine wirklich schnelle Runde zusammen, hoffentlich finden wir in Mandalika eine Lösung. Mit dem zusätzlichen Grip vom weichen Reifen haben wir Schwierigkeiten – keine Ahnung, warum das so ist. Auch mit neuen Reifen habe ich Probleme.»

Álvaro Bautista, Michael Ruben Rinaldi, Toprak Razgatlioglu, Axel Bassani, Andrea Locatelli, Jonathan Rea, Philipp Öttl, Danilo Petrucci, Iker Lecuona, Xavier Vierge, Alex Lowes

Im zweiten Rennen sah man aber auch die Markenkollegen Philipp Öttl (Go Eleven) und Danilo Petrucci (Barni) in der Verfolgergruppe – auf dem Zielstrich lag der Deutsche nur 0,3 sec hinter ihm.





«Es war kein einfaches Rennen. Das Level ist in diesem Jahr sehr hoch, da muss man schon im ersten Training dabei sein», gab der Ducati-Privatier zu. «Wenn man gegen Weltmeister wie Johnny und Toprak Razgatlioglu kämpft, ist das Überholen immer eine Herausforderung. Beide haben mir immer wieder die Türe zugeknallt, aber nach ein paar Runden habe ich eine Lücke gefunden und konnte danach eine gute Pace einschlagen. Wäre ich schneller vorbeigekommen, hätte ich wahrscheinlich aufs Podium fahren können – aber das kann ich ja in Mandalika nachholen, sofern wir am Freitag gut ins nächste Wochenende starten.»