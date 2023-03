Crash von Rinaldi: «Das war keine gute Entscheidung»

Michael Rinaldi hatte den Speed, um im ersten Superbike-Rennen auf Lombok um die Podestplätze zu kämpfen. Doch der Italiener aus dem Ducati-Werksteam stürzte bereits in der ersten Kurve.

Das erste Superbike-Rennen von Michael Rinaldi in Indonesien dauerte nicht lange: Der 27-Jährige bog hinter Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) und Axel Bassani (Motocorsa Ducati) als Dritter in die erste Kurve ein, war aber zu spät auf der Bremse, kollidierte mit dem Hinterrad von Bassani und stürzte. Bassani hatte viel Glück, dass er nicht mitgerissen wurde.



Beim Aufprall schlug sich Rinaldi heftig den Kopf an und muss deshalb vor dem Warm-up am Sonntagmorgen bei den Rennärzten vorstellig werden, bevor er fahren darf.

«Das war eine gefährliche Situation – nicht nur für mich, auch für Alvaro», urteilte Bassani. «Ein solches Manöver in der ersten Kurve durchzuziehen, war keine gute Entscheidung.»



«Das tut mir sehr leid für ihn, weil er hier auch sehr stark ist», meinte Bautista zum Sturz. «Er hätte auf einer guten Position landen können, weil er eine gute Pace hat. Michael wollte so früh wie möglich an die Spitze, verpasste aber den Bremspunkt. Hier ist es nicht wie auf anderen Strecken: Wenn du von der Ideallinie abkommst, dann verzögert das Motorrad nicht mehr. Ich hatte Glück, er hätte mich beinahe berührt. Michael muss ruhiger und geduldiger werden. Er ist jung und will zeigen was er kann. Aber Rennen wie diese sind lang, du musst mit den Reifen und auch deiner eigenen Energie haushalten, es geht nicht um eine Kurve.»