Drei Stürze: Verfällt Iker Lecuona in alte Muster?

Am Rennwochenende der Superbike-WM 2023 auf der Insel Lombok war von Iker Lecuona in den Rennen nicht viel zu sehen. Für die Ergebnisse beim zweiten Saisonmeeting sorgte sein Honda-Teamkollege Xavier Vierge.

Der Jubel im Werksteam der Honda Racing Corporation war groß, als Xavier Vierge im zweiten Lauf auf dem Mandalika Circuit den dritten Platz eroberte. Dem Spanier wurde nichts geschenkt, er erreichte sein erstes Podium in der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft aus eigener Kraft.

Verhaltener war die Stimmung auf der anderen Seite der Garage bei Iker Lecuona. An seine starke Performance, die der 23-Jährige eine Woche zuvor beim Saisonauftakt auf Phillip Island demonstrierte, konnte der Honda-Pilot nicht anknüpfen. Mit den Plätzen 12, 16 und 9 zog er in jedem der drei Rennen gegenüber Vierge den Kürzeren.

Das zweite Rennwochenende fing für Lecuona schon mit einem Sturz im ersten und zweiten Training denkbar ungünstig an. Zwangsläufig weckte das die Erinnerungen an seinen furchtbaren Highsider im vergangenen Jahr, als er sich mehrere Wirbel brach und die Saison vorzeitig beenden musste.

Auch sonst lief es nicht gerade ideal für den Spanier. «Im Qualifying hatten wir ein bisschen Pech, denn ich hätte Platz zehn erreichen können, aber ich habe eine gelbe Flagge nicht gesehen und so wurde meine Rundenzeit gestrichen. Am Ende war ich 16., was einen großen Unterschied machte – auch weil mein Start nicht gut war und ich mich in Kurve eins fast an letzter Position wiederfand», berichtete Lecuona vom ersten Renntag. «Ich habe mich aber schnell erholt und fühlte mich während des gesamten Rennens sehr gut. Ich glaube also nicht, dass P12 unser wahres Niveau widerspiegelt.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mandalika © Gold & Goose Start des Rennen © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Bautista, Razgatlioglu, Rea © Gold & Goose Rinaldi und Bassani © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Aegerter gegen Petrucci © Gold & Goose Rea gegen Razgatlioglu © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Razgatlioglu und Bautista © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Aegerter und Lecuona © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Vierge © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Aber am Sonntag stürzte Lecuona im Warm-up erneut, wovon er sich aber nicht entmutigen ließ. «Es war kein einfacher Tag und rundete ein sehr herausforderndes Wochenende ab», stöhnte der Honda-Pilot. «Zuerst möchte ich mich bei meinem Team bedanken, denn sie haben hart gearbeitet, um das Motorrad nach drei Stürzen in sehr kurzer Zeit zu reparieren. Wir hatten in jeder Session Höhen und Tiefen, und am Ende haben wir es einfach nicht geschafft, alles unter einen Hut zu bringen. Meine Glückwünsche gehen an das gesamte Team und meinen Teamkollegen Xavi zu seinem ersten Superbike-Podium. Hoffentlich kommen noch mehr, für uns beide.»