Iker Lecuona mit Highsider: Erinnerung an Horrorcrash

2022 endete die Superbike-Saison für Iker Lecuona nach einem Highsider auf dem Mandalika Circuit frühzeitig. Und auch in diesem Jahr erwischte es den Honda-Piloten am ersten Tag auf Lombok mit zwei üblen Stürzen.

Iker Lecuona reiste mit einer schwierigen Aufgabe zum zweiten Saison-Meeting der Superbike-WM auf dem Mandalika Circuit, denn er musste die Horror-Szenen des Vorjahres aus seinem Kopf verbannen. 2022 erlitt der Honda-Pilot im zweiten freien Training einen schweren Sturz, bei dem er sich einen Wirbel gebrochen hatte. «Nach dem schlimmen Sturz im Vorjahr brauche ich Zeit, um hier wieder Vollgas geben zu können», bestätigte der 23-jährige Spanier die mentale Herausforderung und beschrieb seine Herangehensweise: «Wir haben extra die ersten fünf Minuten des Trainings gewartet, ehe wir auf die Strecke gegangen sind, damit die Piste schon etwas sauber gefahren ist.»

Doch trotz aller Vorsicht wiederholten sich die Szenen des Vorjahres als Lecuona bereits in der ersten Runde des ersten Trainings seine Fireblade per Highsider im Kiesbett versenkte. «Es war der schlechteste Start meiner Karriere», kommentierte er den Vorfall, der zum vorzeitigen Ende seiner Session führte. «Ich hatte in Kurve 16 einen riesigen Highsider. Das hat mich überrascht, da ich langsam unterwegs war. Ich habe den Grip am Hinterrad verloren und konnte es nicht mehr abfangen.»

Der Sturz lies den Honda-Piloten ratlos zurück, auch wenn er Glück im Unglück hatte: «Ich habe es nicht verstanden, das war der gleiche Sturz wie im letzten Jahr. Immerhin habe ich diesmal keine größeren Verletzungen davongetragen.» Dennoch gestand er: «Für mich war der Sturz mental ein sehr schwieriger Moment. Das Team hat das Bike in Rekordzeit wieder repariert. Wir haben uns dann Schritt für Schritt zurückgearbeitet.»

Doch auch am Nachmittag hatte Lecuona wenig Glück. «Im zweiten Training habe ich dann versucht, mein Selbstvertrauen zurückzugewinnen», begann er. «Anschließend haben wir einen neuen Reifen montiert. In der dritten Runde hatte ich jedoch in Kurve 3 erneut den annähernd gleichen Sturz. Ich hatte Glück, dass der Hinterreifen nicht wieder Grip bekommen hat, sonst wäre es ein weiterer Highsider geworden»

In der kombinierten Zeitenliste landete Lecuona schließlich mit 1,984 sec Rückstand auf die Bestzeit von Ducati-Ass Michael Rinaldi auf Rang 17. «Fast drei Mal den gleichen Sturz auf dieser Strecke zu haben, vermittelt mir nicht das beste Gefühl. Wir müssen die Daten überprüfen und verstehen was passiert ist. Aber es ist schwierig, das Wochenende so zu beginnen.»