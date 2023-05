Alvaro Bautista: MotoGP-Test als Geschenk für Titel

Noch vor der Sommerpause wird Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista Ducatis MotoGP-Maschine GP23 testen. «Vor dem Fernseher sieht es so aus, als würden diese Motorräder viel Spaß machen», meint der 38-Jährige.

Dass Alvaro Bautista mit Ducati einen Vertrag für die Superbike-WM 2024 unterschrieb, hat kaum jemanden überrascht. Doch mit 38 Jahren und zwei kleinen Kindern zuhause hat der zweifache Weltmeister erkannt, dass es auch noch andere Dinge im Leben gibt, als Rennen zu fahren.

«Der Vertrag war unterschriftsreif, für den Fall, dass ich weiterfahren möchte», schilderte Bautista die vergangenen zehn Tage. «Ich hatte bis Assen wirklich nicht darüber nachgedacht, ob ich weiterfahre oder aufhöre. Das kam erst nach Assen. Meine Familie steht 100-prozentig hinter mir – sie haben mich mehr angestachelt weiterzufahren, als ich das tat. Sie kennen mich sehr gut und wissen, wie sehr ich das Racing genieße. Für sie war es klarer als für mich, dass ich weiterfahren muss.»

«Ich bin hungriger denn je», unterstrich der 40-fache Laufsieger. «Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mein Limit bereits erreicht habe. Also warum nicht weiterfahren und schauen, was dabei herauskommt. Nach Assen bekam ich einen Anruf von Gigi Dall’Igna, wie er es immer nach einem Rennen oder Test macht. Er fragte mich, ob ich weiterfahren werde. Ich sagte ihm, dass ich weiterfahre. Ich werde auch einen MotoGP-Test bekommen – als Geschenk für die Meisterschaft, die ich letztes Jahr gewonnen habe. Diesen werden wir schon bald machen, vor der Sommerpause. Ich bin seit fünf Jahren keine MotoGP-Maschine gefahren, es wird nur darum gehen, dass ich Spaß habe. Vor dem Fernseher sieht es so aus, als würden diese Motorräder viel Spaß machen, zahlreiche Fahrer sind schnell mit der Ducati. Also möchte ich ein paar Runden mit ihr drehen – um dieses alte Gefühl noch einmal zu spüren.»

«Alvaro hat unserem Team den ersten großen Erfolg beschert, seit wir 2015 beschlossen, dieses faszinierende Abenteuer mit Ducati zu beginnen», sagte Aruba-Teameigentümer Stefano Cecconi. «Anstatt uns zufriedenzugeben, spornt uns dieser Erfolg an, noch mehr zu tun. Unser gemeinsames Ziel ist, auch in Zukunft Erfolg zu haben.»

Gigi Dall'Igna, General Manager von Ducati Corse, ergänzte: «Der Weltmeisterschaftsgewinn, aber auch der sensationelle Saisonstart dieses Jahr, sind Beweise für den magischen Moment, den Bautista durchlebt. Alvaro ist ein sehr talentierter und erfahrener Pilot. Mit unserer Panigale V4R hat er eine fantastische Balance gefunden, die es ihm ermöglicht, etwas zu bewegen. Wir freuen uns sehr, mit ihm 2024 weitermachen zu können.»