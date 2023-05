Michael Rinaldi: «Wie zwei harte Schläge ins Gesicht»

Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi hatte den Speed, um bei der Superbike-WM in Barcelona in allen Rennen aufs Podium zu fahren. Doch dann ging für den Italiener wieder einmal alles schief.

Nach seinem Pleitenwochenende in Assen, Michael Rinaldi beendete die Rennen nach einer Verkettung unglücklicher Umstände auf den indiskutablen Plätzen 15, 13 und 10, hatte der Italiener für Montmelo große Hoffnungen. Die Ducati Panigale V4R funktioniert auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya hervorragend, wie Weltmeister Alvaro Bautista mit seinen drei souveränen Siegen eindrucksvoll demonstrierte.

Aruba-Teamkollege Michael Rinaldi zeigte ebenfalls guten Speed, vor allem, was seine Rennpace betraf. Doch wieder einmal lief beim 27-Jährigen aus Rimini wenig zusammen. Im ersten Rennen wurde er von Axel Bassani (Motocorsa Ducati) abgeräumt, im Sprintrennen kam Rinaldi von Startplatz 4 aus nur als Achter ins Ziel. Im zweiten Hauptrennen zeigte er dann eine starke Leistung und lag bis zur letzten Kurve auf dem zweiten Platz. Weil der Hinterreifen keinen Grip mehr bot, verlor Michael in den letzten zwei Runden 3 sec gegenüber Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und wurde vom Türken auf den letzten Metern abgefangen.

In der Gesamtwertung liegt Rinaldi nach zwölf Rennen mit 72 Punkten nur auf dem siebten Rang, während Bautista auf dem identischen Motorrad bereits 236 Zähler gesammelt hat. Und was noch bitterer ist: Auch Privatier Bassani ist mit 91 Punkten und als Fünfter besser.

«Weil ich keine Erfahrung aus dem ersten Rennen hatte, verwaltete ich den Hinterreifen im zweiten Lauf nicht korrekt», erzählte Rinaldi. «Hinzu kam, dass mir nach dem Sturz meine Hand weh tat und ich nicht entsprechend forcieren konnte. In der Beschleunigung und auf der Bremse fehlte mir das Herz, meinen zweiten Platz zu verteidigen. Ich hatte gegen Toprak keinen Trumpf mehr in der Hand. Dass er mich überholte, ist okay, er ging mit dem Reifen besser um. Wäre das Rennen eine Runde länger gegangen, hätte ich es hinten beendet.»

«Das war hart», gab der Ducati-Werksfahrer zu. «Nach den Trainings hatte ich gewisse Erwartungen. Dann stürzte ich nach zwei Runden im ersten Rennen unverschuldet und im Superpole-Race setzte Regen ein, als ich um einen Podestplatz kämpfte. Da fragte ich mich schon, warum es immer mich trifft. Aber so etwas musst du wie ein Profi wegstecken, auch wenn das nicht einfach ist. Rennen 1 und das Superpole-Race waren für mich wie zwei harte Schläge ins Gesicht.»