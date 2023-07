Tito Rabat (34) kann nicht anders: BSB mit Yamaha

Mit der MotoE und der Superbike-WM ist Tito Rabat in diesem Jahr bereits beschäftigt, nun springt der Spanier aber auch noch in der Britischen Superbike Serie auf eine Yamaha R1.

Tito Rabat gilt nicht als der talentierteste Rennfahrer, aber als ein leidenschaftlicher und emsiger Arbeiter. Diese beiden Eigenschaften verhalfen dem 34-Jährigen 2014 zum Gewinn der Moto2-Weltmeisterschaft und in Folge zum Aufstieg in die MotoGP-Kategorie. Als Juweliersohn hat er eine gut gefüllte Geldbörse und trug zum Budget bei.

Für 2021 wechselte der Spanier zu Barni Ducati in die Superbike-WM, trennte sich aber wegen anhaltender Erfolgslosigkeit nach acht Meetings. Er ersetzte im selben Jahr bei Puccetti Kawasaki den verletztes Lucas Mahias, aber auch das war ein Reinfall. Dafür gewann er die spanische Superbike-Serie 2022 auf Honda und half in Superbike-WM und der umkämpften britischen Superbike-Meisterschaft aus.

In diesem Jahr hatte Tito, der eigentlich Esteve heißt, zunächst nur ein Engagement in der MotoE mit dem Pramac-Team, seit Misano pilotiert er bei Puccetti Racing die verwaiste Kawasaki von Tom Sykes. Weder in Italien noch in Donington Park schaffte Rabat es in die Punkteränge.

Dafür einigte sich Rabat mit McAMS-Teamchef Steve Rodgers für eine temporäre Zusammenarbeit in der BSB. In Snetterton und Brands Hatch springt der Katalane für Tim Neave, der das Team verlassen hat. «Ich freue mich sehr, wieder in der BSB zu fahren. Es ist immer ein Vergnügen, vor einem so leidenschaftlichen Publikum wie in Großbritannien zu fahren», sagte Rabat. «Obwohl ich mit Snetterton oder Brands Hatch nicht vertraut bin, hoffe ich, dass ich mich der Herausforderung stellen und zeigen kann, dass ich bei diesen Rennen konkurrenzfähig sein kann.»

Snetterton ist bereits am kommenden Wochenende, Brands Hatch zwischen den SBK-Meetings in Imola und Most. Rabat wird damit an fünf Wochenenden in Folge auf verschiedenen Motorrädern sitzen (angefangen von der MotoE in Assen am 24. Juni).