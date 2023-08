Starke Geste: Michael Rinaldi lobt Petrucci, Bassani

Als Ducati-Werkspilot werden von Michael Rinaldi Podestplätze erwartet. Beim Superbike-Meeting in Most verpasste der Italiener die Top-3, lobte aber die Performance seiner Markenkollegen Danilo Petrucci und Axel Bassani.

Michael Rinaldi ahnt wohl bereits, dass seine Zeit im Aruba.it Ducati-Werksteam abläuft. Denn der sonst so verbissene Italiener nahm seine zuletzt schwächelnden Ergebnisse erstaunlich gelassen hin – wobei der 27-Jährige keine schlechten Ergebnisse ablieferte. In Imola erreichte Rinaldi drei fünfte Plätze. Im verregneten ersten Lauf in Most wurde er 14., im Superpole-Race und zweiten Rennen wieder Fünfter.



Rinaldis Problem: Andere Ducati-Piloten waren erfolgreicher! Und zwar nicht nur Weltmeister Álvaro Bautista, sondern auch die Privatfahrer Danilo Petrucci und Axel Bassani, die auf das Podium fuhren oder zumindest vor ihm im Ziel waren. Und das lässt sich auch an der Gesamtwertung ablesen: Nach acht Meetings der Superbike-WM 2023 rangiert Rinaldi als nur noch viertbester Ducati-Pilot auf dem siebten WM-Rang.

Dabei war Rinaldi zuversichtlich für das Meeting in Tschechien. «Ich habe gut trainiert und fühle mich viel besser. Ich kann sagen, dass ich bei 95 Prozent bin», sagte der Italiener, der sich in Donington Park eine Gehirnerschütterung und eine Prellung am Knöchel zugezogen hatte. «Im dritten Training haben wir einen guten Fortschritt erzielt, was mein Gefühl für das Motorrad angeht.»



Mit der drittbeste Zeit in der Superpole bestätigte Rinaldi seinen Eindruck. Wenige Minuten vor dem ersten Rennen wurde dem Ducati-Piloten aber mitgeteilt, dass er seine beste Zeit unter gelber Flagge erreicht hat und er von Platz 8 starten muss. «Dass man am Ende der Superpole auf dem achten Platz landet, nachdem man vorher das Motorrad ins Parc fermé gebracht hatte, kann ich nur schwer nachvollziehen, ärgerte sich Rinaldi, der im ersten Lauf mit Regenreifen auf verlorenem Posten stand.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Most © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Bautista, Rea, Razgatlioglu, Rinaldi © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Baz, Vierge, Lecuona © Gold & Goose Petrucci, Bassani, Locatelli © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Vierge und Redding © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Vierge, Bassani, Aegerter © Gold & Goose Razgatlioglu und Bautista © Gold & Goose Rea und Rinaldi © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu und Rea © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Alvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Petrucci, Bautista, Rea © Gold & Goose Sieger Alvaro Bautista Zurück Weiter

Am Rennsonntag musste Rinaldi eine Demütigung hinnehmen, als er im zweiten Lauf in den letzten zwei Runden von Petrucci und Bassani von Platz 3 auf dem Podium auf die fünfte Position verdrängt wurde. «Ich kann mit den Fortschritten an diesem Wochenende zufrieden sein. In den letzten Runden hatte ich jedoch das Gefühl, nicht in der idealen Verfassung zu sein, um das Podium zu verteidigen – ich gratuliere Axel und Danilo, die mehr zu haben schienen», sagte Rinaldi anerkennend in Richtung seiner Markenkollegen. «Fünfmal Platz fünf in den letzten sechs Rennen: Jetzt ist es an der Zeit, einen weiteren Schritt zu machen.»