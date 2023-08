Zur Verkürzung der Sommerpause: Bonovo BMW geht fremd

Drei Fahrer aus den Top-4 der IDM Superbike starten am kommenden Wochenende beim Suzuka Eight Hours Race in Japan. Da kommt der Gaststart der WM-Piloten Garrett Gerloff und Loris Baz auf dem Red Bull Ring gerade recht.

«Wir freuen uns schon fast traditionell, einmal im Jahr mit unseren WM-Fahrern in der IDM zu starten, was in dieser Saison am kommenden Wochenende auf dem Red Bull Ring sein wird», erzählte Bonovo-Teameigentümer Jürgen Röder. «Wir wollen dort eine schöne Show bieten. Das ist auch das Wochenende, an dem alle unsere Gespanne da sind, sodass wir nahezu mit der kompletten Bonovo-action-Familie vor Ort sein werden. Mittlerweile weiß ich auch, dass Sepp Sattler da sein wird, allerdings als Zuschauer. Er will sich zeigen und sich mit seiner Anwesenheit am Red Bull Ring bei den Fans für die Anteilnahme bedanken. Wir hoffen natürlich, dass wir viele Fans motivieren können zu kommen.»

Bester BMW-Fahrer in der IDM Superbike ist derzeit der dreifache Champion Ilya Mikhalchik, der hinter Holzhauer-Honda-Pilot Florian Alt auf Platz 2 liegt. Diese beiden werden auf dem Red Bull Ring allerdings fehlen, weil sie beim zeitgleich stattfindenden Acht-Stunden-Rennen in Suzuka antreten. Dasselbe gilt für den viertplatzierten Bastien Mackels sowie den Neunten Tati Mercado.

Dafür werden die beiden Superbike-WM-Piloten Garrett Gerloff und Loris Baz aus dem Team Bonovo action BMW das Feld aufwerten. Ihnen ist der IDM-Gaststart sehr willkommen, denn bis zum Wochenende 8.–10. September ist SBK-Sommerpause.

«Ich freue mich darauf, am Wochenende zum IDM-Rennen zu fahren», teilte Gerloff mit. «Es wird eine Abwechslung für uns sein, mit etwas anderen Motorrädern und in einer entspannten Atmosphäre. Es ist eine neue Strecke, auf der ich noch nie war. Ich freue mich sehr, Teil der Bonovo-Präsenz in der IDM zu sein. Wir werden versuchen, für das gesamte Team eine gute Leistung abzuliefern.»

«Es ist immer cool, so ein Rennen zu machen», ergänzte Baz. «Man hat nicht den gleichen Druck wie in der normalen Saison. Ich habe den IDM-Lauf letztes Jahr sehr genossen. Leider werden die Top-Jungs der IDM nicht da sein, da sie in Suzuka sind, aber es sind immer noch einige ziemlich schnelle Fahrer wie Soomer oder Hobelsberger dabei, also wird es Spaß machen. Der Red Bull Ring ist schön, ich kenne ihn aus meinen GP-Zeiten, bin aber nie die neue Schikane gefahren.»