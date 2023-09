Sieger Razgatlioglu zahlte es Rinaldi gleich zurück

Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Michal Rinaldi (Ducati) zeigten im ersten Superbike-Rennen in Magny-Cours atemraubende Action und rempelten sich zweimal gegenseitig von der Strecke.

In der dritten Runde musste Weltmeister Alvaro Bautista seine Ducati neu starten und fiel deshalb vom zweiten bis auf den letzten Platz zurück. Der Spanier konnte sich zwar noch bis auf Position 10 nach vorne fahren, hatte mit dem Ausgang des Rennens aber nichts mehr zu tun.

Von Runde 2 bis 4 führte Razgatlioglu, von 5 bis 13 Rinaldi und anschließend wieder der Türke – die beiden sorgten für reichlich Unterhaltung. «Ich wollte an ihm vorbei, die Ducati ist am Kurvenausgang aber unglaublich stark», erzählte Toprak SPEEDWEEK.com. «Er konterte ein paar Mal und hatte an jedem Kurvenausgang einen großen Vorteil. Ich sah aber, dass sein Hinterreifen immer stärker durchzudrehen begann, in einigen Kurven konnte er die Linie nicht mehr halten. Als ich an ihm vorbei war, hatte ich alles unter Kontrolle und konnte einen ordentlichen Vorsprung herausfahren. Dann war ich recht entspannt und hatte noch etwas in der Hinterhand.»

Toprak wurde einmal von Rinaldi von der Strecke gedrückt, der Weltmeister von 2021 revanchierte sich entsprechend und bemerkte grinsend: «Ich schickte ihn in der gleichen Kurve raus und wollte ihm zeigen, wie sich das anfühlt. Als er zurück auf die Strecke kam, tat er das etwas aggressiv und wäre fast mit mir kollidiert.»

Razgatlioglu konnte auf seiner Lieblingsstrecke seinen sechsten Sieg in dieser Saison feiern und den Rückstand auf Bautista in der Gesamtwertung auf 55 Punkte reduzieren. «Wäre ich in Most nicht gestürzt, wäre jetzt alles anders», grübelte der Yamaha-Star. «Aber es kommen ja noch einige Rennen und jetzt sieht es wieder so aus, als wenn alles möglich wäre. Am besten ich gewinne auch die beiden Rennen am Sonntag.»

Von der Aufholjagd Bautistas war Razgatlioglu nicht beeindruckt. «Das ist ganz normal», hielt er fest. «Er ist ein schneller Fahrer. Ich bin hier letztes Jahr in Kurve 13 gestürzt und wurde anschließend noch Elfter, das ist nichts Besonderes.»