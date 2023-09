Offiziell: Motocorsa Ducati und Bassani trennen sich

Seit Anfang September wissen regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com, dass Axel Bassani im Kawasaki-Werksteam Nachfolger von Jonathan Rea wird. Weshalb wir auf die Bestätigung warten müssen.

Dass Kawasaki für den zu Yamaha wechselnden Jonathan Rea keinen gleichwertigen Nachfolger finden würde, denn als solcher gilt im SBK-Fahrerlager derzeit nur Toprak Razgatlioglu, ist keine Überraschung.

Also schauten sich die Verantwortlichen des japanischen Herstellers nach dem nächstbesten Fahrer um und wurden in Axel Bassani fündig. Der Italiener wechselte nach einer lausigen Supersport-Saison 2020 (nur Platz 17) in die Superbike-WM und konnte mit der Ducati Panigale V4R des privaten Motocorsa-Teams auf Anhieb starke Resultate einfahren. Er wurde überraschend WM-Neunter und im Vorjahr bereits WM-Siebter. Aktuell liegt der Lockenkopf auf dem fünften Gesamtrang. In 103 Rennen hat er sechs Podestplätze erobert, womit er zu den besten Privatiers der vergangenen zehn Jahre gehört. In 72 Rennen holte er einstellige Ergebnisse, in knapp einem Drittel seiner Läufe brauste er in die Top-5.

Die Verträge der Werksteams in der Superbike-WM sind sehr umfangreich und detailliert, entsprechend lange dauert es, bis sich die Rechtsanwälte der Werke und Fahrer über jede Formulierung einig sind.

Motocorsa-Ducati-Teamchef Lorenzo Mauri wollte sich zeitlich mit Kawasaki abstimmen und wie üblich die Trennung von Axel Bassani erst dann bekanntgeben, wenn ihn Kawasaki wenig später als neuen Fahrer vorstellt.

Doch weil die Bürokratie in Japan so lange dauert, ist dem Italiener in Portimao der Geduldsfaden gerissen – er schuldet Kawasaki ohnehin nichts.

«Axel verlässt uns für 2024 in ein anderes, ein offizielles Team», teilte Mauri am Freitag in Portimao mit. «Das gesamte Team von Motocorsa Racing und alle Sponsoren möchten unserem Fahnenträger für die wundervollen gemeinsamen Jahre und die erzielten Ergebnisse danken. Die gesamte Motocorsa-Familie dankt Axel für sein Engagement und seine Professionalität bei der Arbeit, die er in diesen drei Jahren der gegenseitigen Zufriedenheit geleistet hat. Wir wünschen ihm von ganzem Herzen eine erfolgreiche Zukunft. Er wird weiterhin ein Teil unserer Familie bleiben und ein Teil unseres Herzens begleitet ihn.»



Der Teamkollege von Bassani bei Kawasaki steht bereits fest: Der Engländer Alex Lowes.