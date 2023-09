Michael Rinaldi: «Sehr geringe Wahrscheinlichkeit»

Noch-Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi hat für 2024 keinen Job. Trotzdem wäre der Italiener bei der Superbike-WM in Portimao so selbstlos und würde seinem Teamkollegen Alvaro Bautista den Vortritt lassen.

Nach seinen starken Leistungen in Aragon (1./5./3.) hatte Michael Rinaldi in Portimao am Freitag einen Auftakt nach Maß: Platz 3 in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2, gute drei Zehntelsekunden hinter seinem Aruba-Ducati-Teamkollegen Alvaro Bautista, der für die Bestzeit sorgte.

Ducati kann an diesem Wochenende zwei große Ziele erreichen: Nicolo Bulega steht kurz vor dem Titelgewinn in der Supersport-WM. Und Alvaro Bautista wird Superbike-Champion, sofern er mindestens 15 Punkte mehr erobert als Toprak Razgatlioglu (Yamaha).



Da stellt sich die Frage, ob das Aruba-Team Michael Rinaldi Anweisungen bezüglich Bautista gegeben hat.

© Gold & Goose Willkommen in Portimão © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Rea und Razgatlioglu © Gold & Goose Gerloff und Baz © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Gerloff und Baz © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Axel Bassani Zurück Weiter

«Wir habe keine Teamorder», unterstrich Alvaro. «Wenn Michael gewinnen kann, dann soll er das. Das will ich auch so. Wenn ein Fahrer besser ist als ich, dann sollen die Leute sehen, dass er mich schlagen kann. Wichtig ist, dass es keine Vorfälle gibt. Ich frage um keine Hilfe, jeder muss nach sich selbst schauen. Wenn ein Fahrer gewinnt, dann hat das einen Grund.»

«Er braucht meine Hilfe sowieso nicht», hielt Rinaldi im Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest. «Er hat dieses Jahr oft genug gezeigt, dass er mit seinem eigenen Talent und seinen Leistungen gewinnt. Ich glaube nicht, dass ich in der Position sein werde, um ihm etwas zu schenken. Aber wenn mich das Team um etwas fragt, dann werde ich dem natürlich nachkommen. Sollte ich in einem Rennen wirklich vor ihm sein, dann hängt es ja auch davon ab, wo er sich befindet. Wir reden deshalb von einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit, dass so ein Fall eintritt. Die Zeiten liegen sehr eng zusammen, es ist schwierig vorherzusagen, ob ich um Platz 2, 1 oder 5 kämpfen werde. Alvaro hat etwas mehr als wir anderen in der Hinterhand und Toprak findet von Freitag auf Samstag immer ein paar Zehntelsekunden. Es wird also nicht einfach, zu gewinnen. Aber das Podium ist ein mögliches Ziel.»