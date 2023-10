Portimao, Grid Lauf 2: Katastrophe für Kawasaki-Duo

Das Ergebnis des Sprintrennens definiert zum Teil die Startaufstellung für das zweite Superbike-Hauptrennen am Sonntag. SPEEDWEEK.com erklärt, wer in Portimao wo losfahren wird.

Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole.



Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start in Portimao ist um 15 Uhr MEZ, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden nach Superpole-Ergebnis aufgestellt.

Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück.



Genau das passierte den Kawasaki-Werksfahrern Jonathan Rea und Alex Lowes, die beide im Sprintrennen ausrutschten und dadurch von den Startplätzen 1 und 2 auf 10 und 11 zurückfallen.

Größter Nutznießer in Portimao ist Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi, für den es um sieben Startplätze von Position 13 auf 6 nach vorne geht.



Verletzungsbedingt abgemeldet haben sich Eric Granado (Petronas Honda) und Oliver König (Orelac Kawasaki).

Ergebnisse Superpole-Race:

1. Bautista, Ducati

2. Razgatlioglu, Yamaha

3. Locatelli, Yamaha

4. Gardner, Yamaha

5. Lecuona, Honda

6. Rinaldi, Ducati

7. Van der Mark, BMW

8. Gerloff, BMW

9. Vierge, Honda

10. Öttl, Ducati

11. Bassani, Ducati

12. Baz, BMW

13. Redding, BMW

14. Aegerter, Yamaha

15. Petrucci, Ducati

16. Baldassarri, Yamaha

17. Ray, Yamaha

18. Rabat, Kawasaki

19. Syahrin, Honda

20. Vinales, Kawasaki

21. Ruiu, BMW

– Lowes, Kawasaki

– Rea, Kawasaki

Nicht gestartet: König, Kawasaki

Nicht gestartet: Granado, Honda

Ergebnisse Superpole:

1. Rea, Kawasaki

2. Lowes, Kawasaki

3. Locatelli, Yamaha

4. Razgatlioglu, Yamaha

5. Bautista, Ducati

6. Lecuona, Honda

7. Van der Mark, BMW

8. Petrucci, Ducati

9. Gardner, Yamaha

10. Öttl, Ducati

11. Redding, BMW

12. Gerloff, BMW

13. Rinaldi, Ducati

14. Vierge, Honda

15. Bassani, Ducati

16. Baz, BMW

17. Aegerter, Yamaha

18. Ray, Yamaha

19. Baldassarri, Yamaha

20. Rabat, Kawasaki

21. Syahrin, Honda

22. Vinales, Kawasaki

23. Granado, Honda

24. Ruiu, BMW

25. König, Kawasaki

Daraus ergibt sich folgende Startaufstellung für Lauf 2:



Reihe 1: Bautista, Razgatlioglu, Locatelli



Reihe 2: Gardner, Lecuona, Rinaldi



Reihe 3: Van der Mark, Gerloff, Vierge



Reihe 4: Rea, Lowes, Petrucci



Reihe 5: Öttl, Redding, Bassani



Reihe 6: Baz, Aegerter, Ray



Reihe 7: Baldassarri, Rabat, Syahrin



Reihe 8: Vinales, Ruiu



Reihe 9: Petrucci