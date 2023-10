Bestätigt: Michael Rinaldi auch 2024 auf einer Ducati

Die Spatzen haben es seit Wochen von den Dächern gepfiffen, jetzt hat es das Team Motocorsa Ducati offiziell bestätigt: Die Superbike-WM 2024 wird Michael Ruben Rinaldi für sie bestreiten.

Drei Jahre fuhr Michael Rinaldi die rote Göttin im Aruba-Werksteam und eroberte in dieser Zeit vier Siege und 20 Podestplätze. Der Mann aus Rimini ist der Einzige neben den drei Giganten Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu und Jonathan Rea, der seit 2022 ein Rennen gewonnen hat.

Seit 2022 leistet sich Aruba auch ein Team in der Supersport-Klasse. Nicolo Bulega gewann die Weltmeisterschaft 2023 mit 16 Siegen und 21 Podestplätzen in 24 Rennen in überragender Manier und wird dafür mit dem Platz im Superbike-Werksteam belohnt.

Mitte Juli wurde Rinaldi diese Tatsache präsentiert, seither suchte sein Management nach einem reizvollen Platz für nächste Saison. Weil bei Honda kein Platz frei wurde, Kawasaki ihn nicht wollte und das Puccetti-Team mit Kawasaki weitermacht und nicht zu Ducati wechselt, entschied sich Rinaldi für den erfolgversprechenden Platz bei Motocorsa Ducati. Seit drei Wochen herrschte mündliche Einigkeit, am vergangenen Donnerstagabend wurde der Vertrag unterschrieben und jetzt verlautbart.

Axel Bassani hat für das italienische Team in den vergangenen drei Jahren sechs Podestplätze erobert und die Weltmeisterschaft auf den Rängen 9, 7 und 6 abgeschlossen, die Konkurrenzfähigkeit des Motorrads steht also außer Frage.

Rinaldi war am Montag bis 15.30 Uhr in Jerez an der Rennstrecke und begutachtete, wie das Motocorsa-Team seine Nummer 21 auf der Verkleidung der Panigale V4R anbrachte.

«2024 beginnt heute», grinste der fünffache Laufsieger. «Ein neues Team, neue Leute und ein großes Ziel – deshalb ist das Team Motocorsa die richtige Wahl. Uns verbinden zwei Worte: Leidenschaft und Hingabe. Schlüsselworte, die seit dem ersten Treffen mit Lorenzo Mauri die Essenz einer klaren Botschaft waren, die er mir übermittelte: Er will, dass ich im Mittelpunkt eines soliden und wettbewerbsfähigen Projekts stehe und geistig befreit nach höheren Zielen streben kann. Eine Vision, die perfekt zu dem passt, was ich suche. Ein Team, das die gleiche Leidenschaft, den Ehrgeiz, den Wunsch und die Opferbereitschaft wie ich für diesen Sport hat, die nötig sind, um großartige Ergebnisse zu erzielen.»

Am Dienstag und Mittwoch findet in Jerez der erste Wintertest statt, wobei die Wettervorhersage für den ersten Tag regnerisch ist.

Fahrer und Teams der Superbike-WM 2024:



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Öttl?

GMT94: Ray? Öttl?



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie? Adam Norrodin?



BMW:

Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Rabat? Öttl?

Pedercini: Isaac Vinales?



Fett = offiziell bestätigt