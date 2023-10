Die ersten Bilder: Jonathan Rea auf der Yamaha R1

Am 30. Oktober 2023 begann für Superbike-Rekordchampion Jonathan Rea mit Yamaha ein neuer Karriereabschnitt, der Nordire hat sich bis Ende 2025 verpflichtet. Am Dienstag ist auf dem Circuito de Jerez sein erster Test.

In seinem letzten Rennen für Kawasaki war Jonathan Rea am Sonntagnachmittag in Jerez in Führung liegend gestürzt. Im Superpole-Race wurde er zuvor Dritter, was seinen 221. Podestplatz in der Superbike-WM für die Grünen bedeutet und sein 263. insgesamt.

Sonntagabend gab es zuerst ein Dinner mit dem Kawasaki-Team, anschließend ging es zur «Prize Giving Show» von SBK-Promoter Dorna, auf der Rea für seinen dritten WM-Rang hinter Alvaro Bautista (Ducati) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) geehrt wurde.

Als ich Johnny am Montagmittag am Circuito de Jerez in der Yamaha-Hospitality beim Mittagessen traf, war das nach seinen neun Jahren im Kawasaki-Werksteam ein verstörender Anblick. «Dabei habe ich mein blaues Shirt noch gar nicht an», schmunzelte der sechsfache Weltmeister. «Ich habe am Sonntag versucht, sämtliche Gefühle auf die Seite zu schieben, Montagmorgen bin ich als neuer Fahrer aufgewacht. Das sind aufregende Zeiten», erzählte er SPEEDWEEK.com.

Am späteren Nachmittag hatte Johnny eine Fotosession mit verschiedenen Posen auf der Yamaha, es folgten Porträts und Bilder in Teamkleidung.

Rea wird am Dienstag und Mittwoch mit unlackierter Karbonverkleidung fahren, seine Nummer 65 ist bereits auf der Front- und Seitenverkleidung der R1 und an den Boxenstellwänden angebracht.

Teamkollege Andrea Locatelli wird erst am 20./21. November in Jerez testen, wenn Yamahas MotoGP-Testteam dort fährt. Bis dahin wird auch «Locas» neuer Crew-Chief verlautbart, der aktuell noch bei einem anderen Hersteller unter Vertrag steht. Denn Andrew Pitt wechselt nach drei Jahren mit dem Italiener an die Seite von Rea.

Teilnehmer SBK-Test Jerez 31. Oktober/1. November:

Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa Ducati: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati: Andrea Iannone (I)

Pata Yamaha: Jonathan Rea (GB)

GRT Yamaha: Domi Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

GMT94 Yamaha: Bradley Ray (GB)

Bonovo action BMW: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Petronas MIE Honda: Tarran Mackenzie (GB)