Jonathan Rea über seinen ersten Arbeitstag mit Yamaha

Seit dem 30. Oktober steht Jonathan Rea in Diensten von Yamaha. Am Montag ging es für den Superbike-Rekordchampion vor allem darum die Sitzposition auf der R1 anzupassen und das Pata-Team kennenzulernen.

Seinen ersten Tag mit dem Yamaha-Werksteam bezeichnete Jonathan Rea in Jerez als «unglaublich» und den Moment, in dem er sein Teamshirt anzog, als «unwirklich».



«Das Gefühl in Blau ist schön, als ich die Box betrat, waren alle begeistert», grinste der 36-Jährige. «Ich habe sofort viel Liebe und Unterstützung gespürt, die Liebe zum Detail im Team ist unglaublich. Sogar mein Rückzugsraum hatte bereits personalisierte Logos und am Motorrad ist alles perfekt angepasst. Ich kann es kaum erwarten, meine ersten Runden auf der R1 zu drehen. Auf der Strecke habe ich das Motorrad aus nächster Nähe gesehen, hatte aber nie die Gelegenheit, damit zu fahren. Am Dienstag wird es darum gehen, mich auf dem Bike wohlzufühlen und meine Crew zu verstehen. Bis Phillip Island haben wir viel Zeit, aber der erste Eindruck ist immer wichtig und der heutige Tag war wirklich gut. Ich freue mich sehr auf den Start und möchte allen von Crescent Racing, Yamaha Motor Europe und den Sponsoren für diese Gelegenheit danken. Ich glaube, das wird eine großartige Partnerschaft und ich freue mich darauf.»

«Früher hätte ich mir niemals vorstellen können, dass wir einen Fahrer vom Kaliber Jonathan Rea in unser Team holen können», meinte Teamprinzipal Paul Denning. «Ihn mit einem breiten Lächeln im Gesicht auf die R1 klettern zu sehen, hat eine unglaublich enthusiastische Atmosphäre und viel Hoffnung für die Saison 2024 geschaffen. Die nächsten beiden Tage werden äußerst interessant, wir wollen einen Schritt nach dem anderen machen und ohne Druck beginnen. Der Plan besteht darin, Jonathan die Möglichkeit zu geben, die R1 nach so vielen Jahren auf einem anderen Motorrad kennenzulernen. Das wird unsere erste gemeinsame Erfahrung, auf der wir aufbauen werden. JR ist ein Fahrer, der immer gute Ergebnisse geliefert hat. Wir können es kaum erwarten, diese Reise gemeinsam zu beginnen.»

Teilnehmer SBK-Test Jerez 31. Oktober/1. November:

Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa Ducati: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati: Andrea Iannone (I)

Pata Yamaha: Jonathan Rea (GB)

GRT Yamaha: Domi Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

GMT94 Yamaha: Bradley Ray (GB)

Bonovo action BMW: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Petronas MIE Honda: Tarran Mackenzie (GB)