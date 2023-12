Gewinnspiel: Signiertes Merchandise von Jonathan Rea

Für die Superbike-WM 2024 hat Jonathan Rea zu Yamaha gewechselt, SPEEDWEEK.com verlost das letzte signierte Kawasaki-Merchandise des sechsfachen Champions.

Nach neun Jahren mit Kawasaki wechselte Jonathan Rea zu Yamaha und wird für den Hersteller mit den drei Stimmgabeln im Logo die Weltmeisterschaft 2024 und 2025 bestreiten. Der Nordire hat sich bei den Grünen unsterblich gemacht, ab 2015 sechs WM-Titel in Folge gewonnen und über 200 Podestplätze erobert.

In Erinnerung an diese herausragenden Leistungen verlost SPEEDWEEK.com zusammen mit dem Kawasaki Racing Team ein von Rea und seinem 2023er-Teamkollegen Alex Lowes handsigniertes Teamhemd in Größe M sowie eine von beiden unterschriebene Basecap. Außerdem ein original Helmvisier von Johnny Rea.

Um zu gewinnen, braucht es etwas Motorsportwissen; wer richtig antwortet, nimmt an der Verlosung teil. Der Gewinner wird per E-Mail oder Telefon verständigt, wir wünschen allen viel Glück!



Machen Sie mit beim SPEEDWEEK.com-Gewinnspiel, Teilnahmeschluss ist der 7. Januar 2024.