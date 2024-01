Shaun Muir (BMW): «Ein Unterschied wie Tag und Nacht»

Bei BMW herrscht viel Optimismus, dass in der Superbike-WM 2024 der Schritt nach vorne gelingt. ROKiT-Teamchef Shaun Muir ist überzeugt, dass Toprak Razgatlioglu daran großen Anteil haben wird.

Bereits am Dienstag waren Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark, Scott Redding und Garrett Gerloff im Werk von BMW Motorrad in Berlin zu Gast, bevor am Mittwoch die Team-Präsentation stattfand. Bei einer exklusiven Autogrammstunde hatten die Werksmitarbeiter die Gelegenheit, ihre rennfahrenden Kollegen persönlich kennenzulernen. Die Piloten bekamen im Gegenzug bei einer Tour durch das Werk nähere Einblicke in die Fertigung der Bikes, inklusive ihrer Rennmaschinen.

Die Teampräsentation fand in der BMW Motorrad Welt statt, der im Herbst 2023 eröffneten neuen Markenheimat in Berlin.



«Ein herausragender Veranstaltungsort für eine solche Präsentation», lobte Shaun Muir, Teamchef der ROKiT-Mannschaft um Razgatlioglu und van der Mark. «Er verkörpert den Geist dessen, was BMW Motorrad erreichen möchte, und ich bin sehr stolz, ein Teil davon zu sein. Die Führung durch das Werk war sensationell. Ein großer Dank an alle, jeden in der Fabrik, sie haben uns herzlich empfangen.»

© BMW Zu Besuch in der BMW-Welt in Berlin © BMW Zu Besuch in der BMW-Welt in Berlin © BMW Zu Besuch in der BMW-Welt in Berlin © BMW Zu Besuch in der BMW-Welt in Berlin © BMW Zu Besuch in der BMW-Welt in Berlin © BMW Zu Besuch in der BMW-Welt in Berlin © BMW Zu Besuch in der BMW-Welt in Berlin © BMW Zu Besuch in der BMW-Welt in Berlin © BMW Zu Besuch in der BMW-Welt in Berlin © BMW Zu Besuch in der BMW-Welt in Berlin © BMW Zu Besuch in der BMW-Welt in Berlin © BMW Zu Besuch in der BMW-Welt in Berlin © BMW Zu Besuch in der BMW-Welt in Berlin © BMW Zu Besuch in der BMW-Welt in Berlin © BMW Zu Besuch in der BMW-Welt in Berlin © BMW Zu Besuch in der BMW-Welt in Berlin © BMW Zu Besuch in der BMW-Welt in Berlin © BMW Zu Besuch in der BMW-Welt in Berlin © BMW Zu Besuch in der BMW-Welt in Berlin © BMW Zu Besuch in der BMW-Welt in Berlin Zurück Weiter

«Es ist klar, dass die Kombination aus Michael und Toprak einige besondere Qualitäten mit sich bringt», meinte der Engländer zur Ende Februar in Australien beginnenden Saison. «Das ist etwas, worauf wir uns freuen. Bereits jetzt können wir sehen, was Toprak in Bezug auf das Paket und das Motorrad benötigt. Es ist ein wenig anders. Nicht sehr viel, wir müssen nur in eine leicht andere Richtung steuern, um Toprak das zu geben, was er braucht. Es geht darum, ihm zu ermöglichen, seine Stärken auszuspielen: das harte Bremsen, die Kurveneinfahrt, die Balance auf dem Bike. Etwas, von dem wir wissen, dass es mit der M1000RR gut funktionieren kann.»

«Wir möchten uns zum Saisonstart stark aufstellen und in Australien ums Podium kämpfen», unterstrich Muir. «Können wir aufs Podium kommen? Das ist eine schwierige Frage. Toprak denkt, er kann es. Und wir geben ihm die volle Unterstützung, das zu tun. Michael hat große Teile der letzten beiden Saisons verpasst. Er unterschätzt die anstehenden Aufgaben nicht, aber er ist für diese Herausforderung definitiv bereit. Ich habe das Gefühl, dass Toprak viele Stärken aus Michael herausholen kann. Ich freue mich darauf, das zu sehen, denn wir haben gesehen, wie stark Michael sein kann, wenn es gut läuft. Das Bike wird immer besser, und es gibt ein Entwicklungsteam, das unterstützt. Zwischen dem, wie das Projekt 2019 begonnen hat und wo wir jetzt stehen, besteht ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich hoffe, wir können das nutzen und werden für unsere Arbeit belohnt.»