Galinski (Bonovo): «Wir sind jetzt wie ein Werksteam»

BMW tritt in der Superbike-WM 2024 mit zwei gleichberechtigten Referenzteams an. «Unser Ziel ist, weiter nach vorne zu kommen», sagt Bonovo-Teammanager Michael Galinski.

Als sich der Motorrad-Weltverband FIM, Rechteinhaber Dorna und die Hersteller auf die Einführung eines Balance-Reglements ab der Saison 2018 einigten, wurden für die Superbike-WM sogenannte Referenzteams definiert.

Diese sind die Nummer-1-Teams der jeweiligen Hersteller, sie werden auch als «Werksteam» oder «Offizielles Team» bezeichnet. Diese Teams legen in Absprache mit dem Werk fest, welche speziellen Teile homologiert werden, mit welcher Elektronik gefahren wird, und definieren die Concession- und Super-Concession-Teile. Das sind Änderungen am Motor und Chassis, die laut Reglement verboten sind und welche ein Hersteller nur vornehmen darf, wenn er länger erfolglos ist und sie zugestanden bekommt.

Bislang gab es pro Hersteller nur ein Referenzteam. Da BMW und Yamaha seit Jahren zwei Teams mit identischem Material ausrüsten, gibt es keinen Grund, weshalb sie nicht zwei Referenzteams haben können – laut Reglement spricht nichts dagegen. Dann geht ein Team wie Bonovo action aber nicht mehr in die Privatfahrer-Wertung ein, ist im Dorna-Sprachgebrauch also kein «Independent-Team» mehr. Um diesen Teams mehr mediale Aufmerksamkeit zu geben, darf der beste Privatier nach jedem Rennen mit ins Parc fermé der Top-3 und es gibt sogar eine eigene Independent-Wertung.

Dass Bonovo action bei BMW den Status eines zweiten Referenzteams neben SMR (ROKiT BMW Motorrad) bekommt, steht seit Monaten fest. Ob Yamaha es mit seinem Satelliten-Team Giansanti Racing (Domi Aegerter, Remy Gardner) gleich machen wird, ist noch nicht entschieden.

«Unser Ziel ist, weiter nach vorn zu kommen, mit der BMW-Motorrad-Familie ist das in dieser Saison auch möglich», sagte Bonovo-Teammanager Michael Galinski. «Es ist so viel Manpower dazugekommen, dass wir jetzt glücklich sind. Das war auch wichtig, vorher waren das nicht genügend Leute. Natürlich brauchen wir noch ein bisschen Zeit, aber wir sind uns sicher, dass es in diesem Jahr weiter nach vorn geht. Wir haben als Satelliten-Team begonnen, jetzt sind wir auf dem gleichen Level wie SMR, wir bekommen identische Teile. Wir teilen einige Sponsoren mit BMW und BMW bringt sich finanziell stärker in unserem Team ein. Jetzt ist alles gleich wie bei SMR, wir sind jetzt wie ein Werksteam. Wir bringen die Mechaniker und kümmern uns um die Wartung, die Technik selbst kommt von BMW.»

Bonovo action stellte im Vorjahr mit Garrett Gerloff den besten BMW-Fahrer, der WM-Zwölfte aus Texas brillierte mit der Pole-Position in Magny-Cours und drei vierten Plätzen.

«Wir sind sehr glücklich mit unserem Fahrerduo, das sind zwei Topfahrer», betonte Galinski. «Scott Redding ist ein Vizeweltmeister, Garrett hatte im vergangenen Jahr eine sehr starke zweite Saisonhälfte. Ich bin sehr glücklich mit Garrett und hoffe, dass er mit Top-5-Ergebnissen in die Saison starten kann.»

Zur Teamvorstellung in der neuen BMW Motorrad Welt in Berlin sagte der Deutsche Superbike-Meister von 1986: «Die Präsentation war wirklich sehr beeindruckend, es waren viele Leute dabei. Ich war zum ersten Mal im Werk direkt, es war sehr interessant, die Motorenabteilung zu sehen, wie alle Motorräder zusammengebaut werden. Es war klasse, hinter die Kulissen zu schauen, und auch, uns hier als Team zu zeigen.»