Ducati-Werksteam: 2024 mit neuem großem Sponsor

Im noblen Skiort Madonna di Campiglio stellte Ducati am Montagvormittag sein Werksteam für die MotoGP- und Superbike-WM 2024 vor.

Seit 2015 ist Aruba Hauptsponsor und Eigentümer des Superbike-Werksteams von Ducati. Dabei handelt es sich um einen IT-Anbieter aus Norditalien und nicht um die Karibik-Insel, wie immer wieder gemutmaßt wird. Seit 2019 wirbt die Firma von Stefano Cecconi auch auf den Ducati und Lederkombi der MotoGP-Werksfahrer.

Am Montagvormittag präsentierte Ducati sein MotoGP- und Superbike-Werksteam erneut im noblen Skiort Madonna di Campiglio; mit Pecco Bagnaia und Alvaro Bautista stellt der Hersteller aus Borgo Panigale die Weltmeister in den beiden größten Motorrad-Rennserien.

Auch kommende Saison sehen wir im Aruba-Team drei Piloten: Supersport-Titelträger Nicolo Bulega wurde neben Bautista ins Superbike-Team befördert, sein Nachfolger in der mittleren Hubraumkategorie ist der Spanier Adrian Huertas.

Seit 2015 ist der Aruba-Schriftzug am prominentesten auf der Verkleidung der V4R zu sehen, das bleibt auch 2024 so. Doch auffällig ist: Auf den Motorrädern und Lederkombi von Bautista und Bulega wirbt nun wie im MotoGP-Team Energy-Drink-Hersteller Monster.

«Mit diesen wunderschönen Motorrädern hier zu sein, ist unglaublich», grinste Superbike-Rookie Bulega. «Es ist auch wundervoll, so einen Teamkollegen zu haben, eine fantastische Erfahrung. Als ich letztes Jahr ins Team berufen wurde, war ich extrem glücklich. Jetzt genieße ich es und werde mein Bestes geben. Alvaro als Teamkollegen zu haben, ist hart. Er ist so ein guter Rennfahrer und wird immer schnell sein. Ich werde in meinem ersten Jahr viel zu lernen haben. Ich werde ihn kopieren und versuchen, ihm einige Geheimnisse zu stehlen, um schneller zu werden.»