Portimao-Test, 13 Uhr: Johnny Rea vor BMW und Ducati

Jonathan Rea ist in Portimao flott unterwegs

Montag und Dienstag testen sämtliche Spitzenteams der Superbike-WM in Portimao. Ducati hat sieben seiner aktuellen MotoGP-Piloten vor Ort, sie fahren eine Panigale V4S. Valentino Rossi und Luca Marini sind auch da.

Vergangene Woche Mittwoch und Donnerstag hatte der SBK-Tross bei den Testfahrten in Jerez Traumwetter und jeden Tag über 20 Grad Celsius im Schatten. Über das Wochenende ging es für die Teams weiter nach Portimao, die portugiesische Strecke liegt 350 Kilometer nordwestlich von Jerez. Auch dort herrschen derzeit hervorragende Bedingungen und ähnliche Temperaturen wie in Andalusien.



Bei den Superbikes sind sämtliche Teams vom Jerez-Test dabei, plus Motoxracing Yamaha mit Bradley Ray.

Weil der Portimao-Test von Ducati organisiert wird, sind von den Supersport-WM-Teams nur die hauseigenen von Aruba und Althea dabei und stattdessen jede Menge MotoGP-Piloten auf Serienmaschinen. Neben Superstar Valentino Rossi (auf einer Yamaha R1) und dessen Halbbruder Luca Marini (auf Honda) fährt ein Ducati-Großaufgebot mit der Panigale V4S mit 1100 ccm: Weltmeister Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi sowie die Marquez-Brüder Alex und Marc.

Die Strecke ist an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet, Portimao liegt zeitlich eine Stunde hinter MEZ. Um 13 Uhr Ortszeit führt am Montag Yamaha-Neuzugang Jonathan Rea die Zeitenliste mit 1:40,595 min an und ist damit einen Wimpernschlag schneller als Michael van der Mark (BMW), Alvaro Bautista (Ducati), Toprak Razgatlioglu (BMW) und Nicolo Bulega (Ducati) – sie alle liegen innerhalb 0,111 sec.

Die Zeiten sind bereits auf einem hohen Niveau. Zum Vergleich: Für die schnellste Rennrunde in Portimao sorgte Razgatlioglu (Yamaha) 2023 im Superpole-Race mit 1:39,826 min, den Pole-Rekord stellte Jonathan Rea (Kawasaki) 2022 in 1:39,610 min auf.

Philipp Öttl (GMT94), der einzige Deutsche im Superbike-WM-Feld, verliert aktuell eine gute Sekunde und liegt auf Platz 16. Sein Yamaha-Kollege Dominique Aegerter aus der Schweiz (GRT) fehlt wie schon in Jerez wegen einer Viruserkrankung.

Schnellster der MotoGP-Piloten ist Bagnaia mit 1:43,203 min, Rossi fährt gut zwei Sekunden langsamer.

Zeiten Superbike-WM-Test Portimao (29.1.):

1. Jonathan Rea (GB), Yamaha, 1:40,595 min

2. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,041 sec

3. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,078

4. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,095

5. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,111

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,306

7. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,486

8. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,528

9. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,542

10. Scott Redding (GB), BMW, +0,582

11. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,629

12. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,653

13. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,738

14. Iker Lecuona (E), Honda, +0,853

15. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,080

16. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,173

17. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,274

18. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,563

17. Xavi Vierge (E), Honda, +1,628

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,010

21. Bradley Smith (GB), BMW, +2,705

20. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,738

Zeiten Supersport-WM-Test Portimao, 13 Uhr (29.1.):

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:44,782 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:45,216

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:45,519

Zeiten der MotoGP-Piloten, 13 Uhr (29.1.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43,203 min

2. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:44,436

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:45,272

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:45,313

5. Luca Marini (I), Honda, 1:45,416

6. Valentino Rossi (I), Yamaha, 1:45,598

7. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:45,625

– Marc Marquez (E), Ducati, nicht gefahren

– Alex Marquez (E), Ducati, nicht gefahren