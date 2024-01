Philipp Öttl (20.): «Es hat mich gleich geschmissen»

Yamaha-Pilot Philipp Öttl beendete den ersten Superbike-WM-Testtag in Portugal auf dem letzten Platz der Stammfahrer. «Es ging nicht so gut wie in Jerez, Portimao ist aber auch die deutlich schwierigere Strecke.»

«Das war nicht so gut, in der Früh hat es mich gleich geschmissen», erzählte Philipp Öttl am Montagabend, als SPEEDWEEK.com bei ihm in Portimao in der Box seines neuen Teams GMT94 Yamaha vorbeischaute. «Am Ende des Tages bekamen wir dann noch Bremsprobleme, die etwas dauerten, bis wir sie behoben hatten. Wir haben viel mit der Elektronik probiert und auch mit der Daumenbremse. Ich wollte das probieren, aber das war nicht das Richtige für mich. Wenn wir mit den Erfahrungen vom Montag für Dienstag das Richtige zusammenbauen, dann wird es besser gehen. Insgesamt kein einfacher Tag, es war zäh. Es ging nicht so gut wie in Jerez, Portimao ist aber auch die deutlich schwierigere Strecke.»

«Wenigstens konnte ich viele Runden fahren, obwohl ich den Sturz hatte», ergänzte der 27-Jährige, der über 1,8 sec auf die Bestzeit von Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) verlor. «Der Crash passierte in Kurve 13, zu der Zeit, als ich die Daumenbremse benutzt habe. Ich machte beim Runterschalten einen Fehler, dann hat es mich halt geschmissen. Aber das war nicht tragisch. Ich bleibe jetzt mal bei der normalen Bremse, so wie ich sie gewohnt bin. Da sehe ich im Moment mehr Potenzial. Körperlich geht es mir gut, was das betrifft, bin ich recht zufrieden.»

Zeiten Superbike-WM-Test Portimao, Montag (29.1.):

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,912 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec

3. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9. Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,126

13. Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,295

18. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Zeiten Supersport-WM-Test Portimao, Montag (29.1.):

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43,806 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:45,161

Zeiten der MotoGP-Piloten, Montag (29.1.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43,090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1:43,351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,664

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43,740

7. Valentino Rossi (I), Yamaha, 1:44,703

– Marc Marquez (E), Ducati, ohne Transponder

– Alex Marquez (E), Ducati, ohne Transponder