Sam Lowes nach SBK-Debüt: «Eine neue Erfahrung»

Das Superbike-Debüt von Sam Lowes verlief zwar nicht so grandios wie das von Andrea Iannone, doch auch der Marc VDS-Ducati-Pilot zeigte beim Saisonauftakt auf Phillip Island eine solide Performance.

Mit der Superbike-WM 2024 hat sich für Sam Lowes zwar das Umfeld geändert, aber das Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft kannte der Engländer von früher. Der Zwillingsbruder von Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes gewann die Supersport-WM 2013 und wechselte anschließend für zehn Jahre in die Moto2 bzw. MotoGP. Nicht umstellen brauchte er sich beim Team: Das vom belgischen Unternehmer Marc van der Straaten finanzierte Team Marc VDS begleitete Lowes von der Moto2 in die SBK-WM und besorgte ihm eine konkurrenzfähige Ducati V4R.

Den Saisonauftakt in Australien brachte der zehnfache GP-Sieger unauffällig hinter sich. Lowes qualifizierte sich in der Superpole für Startplatz 8 und brachte sein Motorrad in den Rennen auf den Positionen 13, 8 und 7 ins Ziel – immer in den Punkten und bis auf einen harmlosen Ausrutscher im dritten Training auch ohne Sturz.

Dabei waren die Bedingungen alles andere als einfach für einen Rookie: Der neue und aggressive Asphalt, einsetzender Regen am Freitag, ein verpflichtender Boxenstopp und auch das für einen GP-Piloten ungewohnte Format von drei Rennen. «Es war ein gutes Gefühl, das erste Superbike-Rennen hinter sich gebracht zu haben», sagte der 33-Jährige erleichtert. «Der Boxenstopp war eine neue Erfahrung. Dadurch fühlte sich das Rennen ein wenig seltsam an, und als ich wieder auf der Strecke war, hatten wir leider ein paar Probleme. Das war schade, denn im ersten Teil des Rennens fühlte ich mich stark, und ich hielt meine Position im Kampf um die ersten sechs Plätze. Wir haben viele Informationen und Erfahrungen gesammelt, und ich denke, wir haben das Potenzial für ein viel besseres Ergebnis.»

Wie das Superpole-Race über 10 Runden wurde der zweite Lauf wegen massiver Verzögerungen als Sprint mit nur 11 statt 20 Runden ausgetragen. «Normalerweise würde ich nicht sagen, dass ein siebter und ein achter Platz großartige Ergebnisse sind, aber wir dürfen nicht vergessen, dass dies mein erstes Rennwochenende in der Superbike-WM war. Ich bin mit dem Verlauf der Dinge sehr zufrieden», zog der Ducati-Pilot ein positives Fazit. «Ich habe beide Rennen sehr genossen und vor allem konnten wir viele Erfahrungen sammeln, die uns in Zukunft helfen werden. Den Umgang mit dem Hinterreifen kann ich noch verbessern, denn ich glaube wirklich, dass ich mit ein wenig mehr Erfahrung um das Podium hätte kämpfen können. Aber ich kann mit meiner Leistung glücklich sein. Ich habe mich auf dem Motorrad gut gefühlt, und ich denke, dieses Wochenende war eine gute Basis, auf der wir aufbauen können.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen auf Phillip Island © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Alex Lowes und Álvaro Bautista © Gold & Goose Scott Redding und Philipp Ötll © Gold & Goose Nicolò Bulega und Remy Gardner © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Álvaro Bautista und Andrea Locatelli © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Andrea Iannone und Sam Lowes © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Aegerger, Van der Mark, Bassani © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista und Nicolò Bulega © Gold & Goose Alex Lowes und Álvaro Bautista © Gold & Goose Alex Lowes gewinnt das Rennen © Gold & Goose Bautista, A. Lowes, Petrucci © Gold & Goose Sieger Alex Lowes Zurück Weiter

Manch einer mag kritisieren, dass auch Andrea Iannone sein Superbike-Debüt gab und der Italiener mit den Platzierungen 3, 14 und 4 deutlich besser abgeschnitten hat. Berücksichtigen muss man jedoch, dass der frühere MotoGP-Pilot früher mit den Testfahrten beginnen konnte und mit Go Eleven Racing ein eingespieltes SBK-Team hinter sich hat. «Wir haben alle drei Rennen beendet und Elf Marc VDS Racing hat einen großartigen Job gemacht», betonte Lowes. «Es war unser erstes Wochenende in der Superbike-WM, und es war für uns eine neue Erfahrung. Jeder im Team hat fantastische Arbeit abgeliefert. Wir können glücklich nach Hause fahren.»