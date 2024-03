Jonathan Rea (Yamaha): «Wir beginnen wieder bei null»

Das Yamaha-Debüt von Jonathan Rea beim Superbike-WM-Auftakt in Australien endete in einem Desaster, der Nordire steht nach drei Rennen ohne Punkte da. Den Barcelona-Test diese Woche will er für einen Neustart nutzen.

Mit dem Start der Superbike-WM 2024 in Australien begann für Jonathan Rea ein neuer Karriereabschnitt, nach neun Jahren im Kawasaki-Werksteam wechselte der sechsfache Champion zu Yamaha.

Das Debüt hätte kaum schlechter laufen können. Im Qualifying auf Phillip Island fehlten Johnny 0,974 sec zu Platz 1 – nur Startplatz 11.



Im ersten Rennen verlor Rea unnötigerweise über 20 sec beim Boxenstopp und kam deswegen mit knapp 38 sec Rückstand nur als 17. ins Ziel. Doch auch ohne dieses Malheur wäre der Nordire maximal Zwölfter geworden.

Im Sprintrennen wurde es Rang 10 (+5,535 sec). Und im zweiten Hauptrennen, in dem Rea erstmals an dem Wochenende konkurrenzfähig war, hatte er auf Platz 5 liegend einen üblen Highsider, der mit Prellungen am ganzen Körper im Krankenwagen endete und für rote Flaggen sorgte.



Nach den ersten drei Rennen des Jahres steht «JR65» ohne Punkte da.

Diese Woche Donnerstag und Freitag testet Rea wie alle anderen Superbike-WM-Piloten auf dem Circuit de Catalunya in Montmelo nahe Barcelona. Der Auftakt gelang prächtig, zum Mittag führte er die Zeitenliste an.

«Wir fingen wieder bei null an», erzählte der Nordire beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Beim Test am Dienstag in Australien ging alles schief, auch im Training am Freitag. Wir waren für die Rennen nicht vorbereitet. Seither wurde viel analysiert, Yamaha nimmt es sehr ernst, dass unsere Leistung mangelhaft war. Während des Rennwochenendes wurden wir schrittweise konkurrenzfähiger.»

«Wenn du in der Superbike-WM heute aus der vierten Reihe starten musst, dann ist es sehr schwierig, nach vorne zu kommen», betonte Rea. «Alle, die heute im Mittelfeld kämpfen, sind schnell. Wenn der Kontakt zur Spitze abreißt, dann kommst du nicht nach vorne, selbst wenn deine Pace schneller wäre.»

Der 119-fache Laufsieger schiebt das Versagen in Australien nicht allein auf Yamaha. «Ich muss mich besser an das Bike anpassen», hob Johnny hervor. «Das Bike fühlt sich noch nicht wie meines an, das hat es noch nie. Es fühlt sich wie ein nettes Motorrad an, das ich gerne fahre. Aber ich kann es noch nicht bei den Hörnern packen und mit ihm losstürmen. Ich musste einen Schritt zurück machen und arbeite jetzt an dem Gefühl, das ich brauche, um sehr schnell zu sein. In meiner ersten Runde in meinem ersten Test in Jerez war ich schnell, das ging leicht, das Bike funktionierte. Aber um sehr, sehr schnell zu sein, muss alles gut ineinandergreifen.»

Auf Phillip Island kamen mit dem neuen Asphalt, dem Wetter, den Reifen und der nicht idealen Abstimmung der Yamaha einige Faktoren zusammen, die den Ausgang für Rea negativ machten. Der 37-Jährige ist überzeugt, dass er auch auf jeder anderen Strecke gestrauchelt wäre. «Vielleicht nicht so dramatisch, aber ich muss erst noch einen Weg finden, um der Chef auf dem Motorrad zu sein. Bis jetzt fahre ich nur herum. Ich muss aus diesem Loch herauskommen – ich habe volles Vertrauen in mich und das Team, dass uns das gelingt. Locatelli hat gezeigt, dass der Speed und die Konstanz da sind. Wir müssen nur weiterarbeiten und ich darf mein Selbstbewusstsein nicht verlieren – auf Phillip Island wurde es etwas ramponiert.»

Zeiten Superbike-WM-Test Barcelona, Donnerstag, 13 Uhr:

1. Jonathan Rea (GB), Yamaha, 1:41,655 min

2. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,016 sec

3. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,183

4. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,307

5. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,436

6. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,455

7. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,457

8. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,650

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,717

10. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,836

11. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,860

12. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,920

13. Xavier Vierge (E), Honda, +1,086

14. Andrea Iannone (I), Ducati, +1,099

15. Iker Lecuona (E), Honda, +1,140

16. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,299

17. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +1,366

18. Scott Redding (GB), BMW, +1,388

19. Tetsuta Nagashima (J), Honda, +1,577

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,667

21. Florian Marino (F), Kawasaki, +1,728

22. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,111

23. Bradley Smith (GB), BMW, +2,327

24. Michele Pirro (I), Ducati, +2,358

25. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +2,654

26. Bradley Ray (GB), Yamaha, +2,789

27. Adam Norrodin (MAL), Honda, +3,767