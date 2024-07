Donington Park, FP3: Remy Gardner überrumpelte Toprak 13.07.2024 - 10:25 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Remy Gardner war der Schnellste

In letzter Sekunde schnappte sich Yamaha-Pilot Remy Gardner im FP3 der Superbike-WM am Samstagmorgen in Donington Park die Bestzeit. Dem Australier folgen die beiden BMW-Piloten Razgatlioglu und Redding.