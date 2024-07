Alvaro Bautista (3.): «Es wäre dumm, daran zu denken»

Platz 3 im ersten Rennen der Superbike-WM in Donington Park war für Alvaro Bautista maximal Schadensbegrenzung. Was dem Titelverteidiger schwer zu schaffen macht: Gegen Toprak Razgatlioglu ist er chancenlos.

Mit über 13 sec Rückstand auf Sieger Toprak Razgatlioglu (BMW) ins Ziel zu kommen, war für Alvaro Bautista eine Klatsche. Platz 3 tröstete ihn wenig, dass er sich von Startplatz 11 kommend durchs halbe Feld kämpfen konnte, linderte sein Leid auch nicht.

© Gold & Goose Willkommen zurück, Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Alex Lowes, Nicolò Bulega & Scott Redding © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Philipp Öttl & Álvaro Bautista © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Nicolò Bulega & Scott Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Superpole - Scott Redding, Toprak Razgatlioglu & Nicolò Bulega © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose 1. Rennen - Alex Lowes, Toprak Razgatlioglu & Álvaro Bautista Zurück Weiter

«In der Superpole wurde mir meine schnellste Runde gestrichen, sonst wäre es Startplatz 5 gewesen», erzählte der Weltmeister aus dem Ducati-Werksteam in kleiner Medienrunde. «Platz 3 war das Maximum. Wir haben in den Trainings einige Abstimmungsvarianten versucht, die aber alle nicht funktionierten. Bislang haben wir nichts gefunden, was mir mehr Vertrauen vermittelt.»

Die Leistung von Toprak Razgatlioglu in England erinnert an Bautistas erstes Jahr in der Superbike-WM, 2019 gewann er ebenfalls Rennen mit über 10 sec Vorsprung. «Er ist in guter Form», attestierte Alvaro. «Wenn man ihm am Fernseher zuschaut, dann sieht man, dass er alles machen kann, was er will. Ich kenne das Gefühl genau, das er momentan hat, ich hatte das im letzten Jahr. So eine starke Leistung ist gut für die Meisterschaft, weil sie zeigt, dass das Level hoch ist. Um ihn einzuholen, muss ich zuerst mein Gefühl aus dem Vorjahr zurückbekommen, und dann müssen wir unser damaliges Niveau verbessern. Momentan müssen wir gar nicht daran denken, gegen ihn zu kämpfen, das wäre dumm. Er ist sehr, sehr gut.»

Hat Bautista vor sechs Monaten erwartet, dass Toprak dieses Jahr derart auftrumpfen kann? Nach 13 von 36 Rennen hat er bereits 33 Punkte Vorsprung auf den Zweiten Bautista, der punktgleich mit seinem Aruba-Teamkollegen Nicolo Bulega ist.

«Dass er nach seinem Wechsel zu BMW konkurrenzfähig sein würde, war mir immer klar», sagte Bautista über Toprak. «Auf diesem Level – vielleicht nein. Er ist auf einem hohen Level. Aber ich hatte erwartet, dass er gleich in seinem ersten Jahr um den Titel kämpft. Jetzt ist er zu stark. Ich kann nicht mehr versuchen, als mein Bestes zu geben. Unter normalen Umständen kann ich derzeit nicht gegen Toprak kämpfen. Deswegen geben wir aber nicht auf, sondern arbeiten weiter. Letztes Jahr war ich in der Bergabpassage in Donington sehr stark, solche Manöver kann ich durch das Zusatzgewicht am Motorrad jetzt nicht mehr machen.»