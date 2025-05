Bestes Bimota-Ergebnis: Podium in Most greifbar!

Alex Lowes fuhr am Samstag in die Top-4

Bimota-Pilot Alex Lowes stellte bei der Superbike-WM in Most das beste Ergebnis der laufenden Saison sicher und kratzte als Vierter am Podium: Im Samstags-Rennen ließ der Brite einige schnelle Ducatis hinter sich.

Das Bimota-Werksteam freute sich bei der Superbike-WM in Most über das bisher beste Saisonergebnis. Am Samstag fuhr Alex Lowes als Vierter ins Ziel und machte in der Fahrerwertung einen großen Sprung. Der Brite schob sich dank der satten Ausbeute im ersten Rennen in die Top-9 der Fahrerwertung. Auf Sieger Toprak Razgatlioglu hatte Lowes 14,8 Sekunden Rückstand. Zum Podium fehlten weniger als fünf Sekunden.

«Mit dem Ergebnis bin ich wirklich happy. Wir konnten mit einer Gruppe Ducatis mithalten. Mein Renntempo war wirklich gut», erklärte Lowes nach seinem bisher besten Rennen als Bimota-Pilot. «Wir sind noch nicht wirklich nah am Podium dran. Doch es ist besser als bisher. Es war ein gutes Rennen.»

Die gute Ausgangslage war entscheidend, um in Most ein gutes Samstags-Rennen zu zeigen. In der Superpole stellte Lowes den vierten Startplatz sicher. «Wenn man nicht auf einem der schnelleren Motorrädern im Feld sitzt, was bei uns der Fall ist, dann ist das Qualifying sehr wichtig. Man muss sich beim Start eines Rennens in die richtige Position bringen», schilderte der Routinier.

Ohne Verkehr kann Lowes mit der Bimota sehr starke Rundenzeiten fahren. «Im zweiten und dritten Sektor ist die Bimota unglaublich!», staunte er. «In diesen Bereichen können wir mit den anderen mithalten oder haben sogar Vorteile beim Umlegen.»

«Wenn man sich auf der Strecke in einer guten Position befindet, dann kann man sich auf sich selbst konzentrieren und diese Position behaupten. Wenn man als 16. oder als 12. startet, dann muss man kämpfen», weiß der erfahrene Bimota-Pilot.

«Und wenn man dann auf Fahrer trifft, die schnellere Motorräder haben, dann ist es auf einem langsameren Motorrad schwierig. Das ist eine Geschichte, die wir in den vergangenen 30 Jahren sehr oft im Motorrad-Rennsport gesehen haben. Das ist wie mit der Yamaha in der MotoGP, die in den Kurven ein gutes Handling hat. Doch auf den Geraden können die anderen leichter überholen als es umgedreht der Fall ist», verglich Lowes seine Situation mit der seiner Kollegen in der MotoGP.

Neben dem kleinen Bimota-Meilenstein jubelte Alex Lowes auch noch über den Triumph über Bruder Sam. Zuletzt hatte Sam Lowes immer die Nase vorn. Doch im Samstags-Rennen der Superbike-WM in Most verrückte Alex Lowes die Hierarchie wieder zu seinen Gunsten. «Das ist das Wichtigste!», scherzte der Superbike-Routinier und kündigte an: «Heute Abend kann ich ihn richtig aufziehen.»

Für Bimota-Teamkollege Axel Bassani verlief Lauf 1 nicht ganz so zufriedenstellend. Der Italiener beendete das Rennen als Zwölfter und hatte 24 Sekunden Rückstand