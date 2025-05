Erste Punkte: Rea profitiert in «Desaster-Kurve» 18.05.2025 - 09:52 Von Sebastian Fränzschky

Bester Yamaha-Pilot: Jonathan Rea fuhr in die Top-10
Yamaha erlebt in Most bisher ein schwieriges Wochenende

Yamaha-Werkspilot Jonathan Rea sammelte bei der Superbike-WM in Most seine ersten Punkte der Saison 2025: Die knifflige Schikane nach dem Start spielte Rea in die Karten, doch das kann am Sonntag ganz anders aussehen.