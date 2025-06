Bulega (Ducati): «Mir egal, wer mein Teamkollege ist»

Nicolo Bulega war am Freitag in Misano eine Klasse für sich

Superbike-Ass Nicolo Bulega fuhr im zweiten freien Training in Misano zwei Zehntelsekunden schneller als sein WM-Rivale Toprak Razgatlioglu (BMW). Wer 2026 sein Teamkollege sein wird, kümmert ihn nicht.

Nicolo Bulega war am Trainingsfreitag in Misano eine Klasse für sich. Der Ducati-Werkspilot fuhr im FP2 am Nachmittag Bestzeit, in der kombinierten Zeitenliste lag er 0,190 sec vor Toprak Razgatlioglu.

In der 45-minütigen Session wechselten sich Bulega und Toprak an der Spitze ab. Am Ende hatte der Italiener mit 1:32,722 min die Nase vorn – er fuhr um 0,4 sec langsamer als der Pole-Rekord aus dem letzten Jahr. «Ich bin happy, obwohl ich fahrerisch noch nicht bei 100 Prozent bin», meinte Bulega. «Wir konnten mein Gefühl für das Bike gegenüber dem Test und auch im Vergleich zum FP1 am Morgen etwas verbessern, aber am Samstag müssen wir schneller sein.»

Toprak konnte 2024 in Misano alle drei Rennen gewinnen, Bulega wurde jeweils Zweiter. Wird der Sieg an diesem Wochenende auch wieder über ihn und den BMW-Fahrer führen? «Momentan sind Toprak und ich einen Schritt vor den anderen. Ich denke, dass es sich in den Rennen zwischen uns beiden entscheiden wird», ist sich der 25-Jährige sicher.

Auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli herrschten am Freitag Temperaturen jenseits der 30 Grad Marke. Am gesamten Wochenende wird es heiß sein – Bedingungen, die der Ducati Panigale V4R entgegenkommen. Körperlich wird es aber für jeden Fahrer anstrengend werden. «Bei diesen heißen Temperaturen ist es schwierig, ein langes Rennen zu bestreiten. Aber es ist für alle gleich, deshalb trainieren wir jeden Tag», betonte Bulega. Fühlt er in Misano mehr Druck, weil es ein Heimrennen ist? «Es ist ein spezielles Rennen, aber ich verspüre nicht mehr Druck. Aber klar, es ist ein Rennwochenende, an dem ich noch mehr motiviert bin. Es wäre sehr schön, vor den vielen italienischen Fans zu gewinnen. Auch viele Freunde und Sponsoren werden da sein, um mich zu sehen.»

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Alvaro Bautista nächstes Jahr nicht mehr für das Ducati-Werksteam fahren wird. Welchen Teamkollegen würde sich Bulega für 2026 wünschen? «Es ist mir eigentlich egal, wer mein Teamkollege ist», winkte er ab. «Momentan habe ich ein gutes Verhältnis zu Alvaro, ich denke nicht darüber nach, wer nächstes Jahr mein Teamkollege sein wird – die Entscheidung liegt bei meinem Team. Ich bin mit allem zufrieden.»